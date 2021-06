Pirelli verwacht meer actie in Baku door zachtere bandencompounds

Na een afwezigheid van één jaar door het coronavirus keert het Baku City Circuit in 2021 terug op de F1-kalender. Dit weekend is de koningsklasse weer te gast aan de Kaspische Zee. Een opvallende verandering ten opzichte van het laatste bezoek aan Azerbeidzjan in 2019 is de gewijzigde bandenkeuze van leverancier Pirelli. “Alle drie de compounds zijn een stap zachter. In 2019 selecteerden we de C2, C3 en C4, maar niemand gebruikte de C2 tijdens de race. Het was een eenstopper met de C3 en de C4, die dit jaar de hard en de medium zijn”, verklaart Pirelli F1-topman Mario Isola de verandering in gesprek met Motorsport.com.

Net als in Monaco krijgen de teams dus de beschikking over de C3-, C4- en C5-banden. “Ik geloof dat we met de C5 iets van een strategische optie hebben toegevoegd aan de race. Kijkend naar de verwachte cijfers geloof ik dat de race waarschijnlijk een eenstopper wordt met de C3 en C5 of de C3 en C4. Voor de combinatie C4/C5 moeten we wachten op de resultaten van de vrije training, want het kan qua slijtage marginaal worden. Het hangt af van de hoeveelheid graining”, aldus Isola, die dat fenomeen vooral verwacht bij de twee zachtste compounds. “Kijkend naar twee jaar geleden is dit een logische keuze. Als we kijken naar de opties voor twee pitstops, dan zijn die langzamer dan de eenstoppers. Maar we moeten afwachten en zien hoe hoog de degradatie en de graining zijn op de zachtste bandencompounds.”

Begint strategisch bandenspel al in kwalificatie?

Qua strategie was de GP van Azerbeidzjan in 2019 voor de meeste coureurs een éénstopper. Ondanks de zachtere bandenkeuze verwacht Isola dus niet dat dit meteen gaat veranderen. “Als er een safety car komt, is alles anders”, benadrukt hij echter. “Dat weten we. Maar in een normale situatie, zonder safety car en zonder onderbreking van de race, geloof ik dat de eenstopper de strategie is. Ze verliezen niet veel tijd in de pits voor de pitstop, wij schatten zo’n 21 seconden. Het is dus niet vanwege het verlies in de pits, maar meer vanwege verkeer. Het hangt af van de hoeveelheid degradatie en oververhitting.”

Het strategische spel voor de race gaat al in het tweede deel van de kwalificatie beginnen. Pirelli verwacht forse slijtage op de softs en dat maakt het mogelijk interessant om op de mediums te proberen plaatsing voor Q3 af te dwingen, stelt Isola. “Wat ik kan zeggen is dat we geen enorm verschil verwachten tussen de medium en de soft. De marge is waarschijnlijk iets hoger dan een halve seconde. Dat betekent dat, als de slijtage op de soft hoog is en je wil proberen om op de medium te kwalificeren, dat men dit kan proberen als de delta niet te groot is. Zodra het verschil veel groter is, zo rond één seconde, dan neem je een groot risico.”