Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Pitstopstrategieën vormen vaak een beslissende factor tijdens Formule 1-grands prix, met Hongarije 2019 als klassiek voorbeeld. Max Verstappen probeerde destijds een eenstopper te laten werken, maar moest uiteindelijk buigen voor Lewis Hamilton, die met een tweestopper en versere banden een late inhaalrace bekroonde met de zege.

Dat soort strategische gevechten – één stop versus twee stops – is door de jaren heen een terugkerend thema geweest, maar in het huidige F1-seizoen 2026 hebben teams die uitdaging nog nauwelijks gehad. De eerste twee races van het jaar, in Australië en China, werden beide gewonnen door Mercedes met een simpele eenstopstrategie, terwijl ook andere topteams hetzelfde deden. De bandenslijtage ligt aan het begin van dit nieuwe reglementen-tijdperk immers lager.

Dat kan aan verschillende redenen worden toegeschreven. Allereerst heeft Pirelli duurzamer rubber ontwikkeld, waarbij de zachtste C6-compound is geschrapt en er wordt gewerkt met een reeks van C1 tot en met C5 op smallere en lichtere banden. De grootste factor is echter het compleet vernieuwde chassis: het minimumgewicht is met 32 kilogram verlaagd en de hoeveelheid downforce is aanzienlijk minder.

Dit betekent dat er minder belasting op het rubber komt, met name in bochten, omdat coureurs vaak moeten opschakelen en uitrollen (lift and coast) om de accu te sparen met de meer elektrisch georiënteerde powerunits. Dit alles heeft geresulteerd in tragere rondetijden – de pole in China was vorig jaar 1,423 seconden sneller dan in 2026 – en dus tot een hogere bandenduur dan bij de vorige generatie ground-effect-auto’s.

Meer variatie nog mogelijk

Maar het is pas het begin van een nieuwe regelementencyclus en temidden van vele oproepen van coureurs om deze onvolmaakte regels aan te passen, heeft Mario Isola, hoofd van Pirelli Motorsport, gezegd dat er de mogelijkheid bestaat om het bandenassortiment te wijzigen om zo meer strategische variatie te creëren.

"Het doel voor de nieuwe banden was vergelijkbaar met vorig jaar, dus een mix van één pitstop en twee pitstops met de drie compounds die geschikt zijn voor de race", zei Isola, die deze zomer vertrekt bij de Italiaanse fabrikant.

"We hebben vanuit dat concept gewerkt om een vergelijkbare situatie te creëren als vorig jaar, zonder precies te weten hoe de nieuwe auto’s met de banden zouden omgaan. Er zijn verschillen in footprint, koppel en andere factoren. Inmiddels hebben we meer inzicht en ik denk dat we in Melbourne en hier [in Shanghai] niet ver van het ideale scenario zaten. De keuzes voor de eerste races waren dus goed."

Volgens Isola verzamelt Pirelli nu data om eventueel bij te sturen. "Toen we daar aan het testen waren en naar de testresultaten keken, zou Bahrein C1, C2 en C3 moeten zijn. Als we naar de resultaten van de pre-season test kijken, was het ook mogelijk om voor C2, C3 en C4 te gaan – dus één stap zachter."

Pirelli heeft al een voorlopige bandenkeuze naar de teams gestuurd voor het hele seizoen, maar wijzigingen blijven mogelijk in overleg met de FIA. "Dus er is nog steeds de mogelijkheid om de selectie een beetje naar de harde kant of - hoogstwaarschijnlijk - naar de zachte kant te verschuiven."

Isola ziet parallellen met 2017, toen 13 van de 20 races werden gewonnen met een eenstopstrategie na een grote reglementswijziging. Destijds zorgde een toename van de bandbreedte voor meer grip, maar ook voor minder slijtage. Pirelli reageerde daarop door in 2018 een bredere range te introduceren, waaronder de hypersoft-band, om meer strategische opties te creëren.

Toch is het volgens Isola te vroeg om te concluderen dat een soortgelijke ingreep nodig is voor 2027, mede omdat teams hun auto’s gedurende het seizoen blijven doorontwikkelen.

"De auto's die we nu zien, zijn waarschijnlijk heel anders dan de auto's die in de tweede helft van het seizoen zullen rijden,” legt hij uit. "Als de auto’s sneller worden, neemt ook de belasting op de banden toe en kan de huidige selectie juist ideaal blijken. De ontwikkelingscurve is in het begin van een reglementencyclus altijd erg steil. Dat weten we uit het verleden."