Pirelli werkt aan test voor F1-regenbanden in Bahrein

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om de regenbanden van Pirelli. Deze banden met blauwe markeringen bleven vaak links liggen omdat de omstandigheden voor die banden simpelweg te gevaarlijk waren - met name vanwege het beperkte zicht door het opspattende water achter de Formule 1-bolides.

Bij bandenleverancier Pirelli voorspelt topman Mario Isola dat dit effect in 2026 iets minder zal zijn doordat de achterkant iets anders gevormd is en de banden iets smaller zijn. "Deze werpen minder water op", legt Isola uit aan onder meer Motorsport.com. "Of dat voldoende is voor de wedstrijdleiding om de auto'’s te laten rijden, weet ik niet."

"Wat wij hebben geprobeerd te doen, is de overgangstijd tussen de regenband en de intermediate te verkorten, zodat de regenband bruikbaarder wordt", voegt de Pirelli-baas toe. "In racesituaties kiezen teams echter vaak voor intermediates als ze verwachten dat de baan opdroogt, omdat ze het aantal pitstops willen beperken. Het hangt allemaal af van de omstandigheden."

Bijzonder verzoek

Heel veel mogelijkheden om deze regenbanden te testen, zijn er echter nog niet geweest. Pirelli is van plan om daar verandering in te brengen: Isola deelt dat er drie testsessies op de agenda staan. Pirelli weet echter ook dat zij dan meer van de teams zelf vergen, die vaak langer op het circuit moeten blijven om deel te nemen aan zo'n bandentest - vaak op de dinsdag en/of woensdag na een Grand Prix-weekend.

Pirelli is van plan om drie tests te organiseren voor de regenbanden in 2026. Foto door: McLaren

Daarnaast is Pirelli voor zo'n test van de regenbanden afhankelijk van de weersomstandigheden of van de faciliteiten van een circuit. Zo wordt het Franse circuit Paul Ricard regelmatig gebruikt als testcircuit omdat deze over een sprinklerinstallatie beschikt, waardoor het circuit vochtig gemaakt kan worden. Des te opvallender is het dan dat Pirelli ook van plan is om na het Grand Prix-weekend in Bahrein een test met regenbanden te organiseren.

"Ik heb daar veel vertrouwen in, omdat het circuit een manier heeft om de hele baan nat te maken - niet met tankwagens, maar met een ander systeem", geeft Isola aan. "Als dat goed werkt, krijgen we de kans om op een circuit met hoge belasting in natte omstandigheden te testen."

"Dat gebeurt niet vaak, dus willen we die kans zo goed mogelijk benutten. Daarnaast hebben we nog een paar tests gepland in Fiorano en, als ik het goed heb, op Paul Ricard of Magny-Cours - op een van die twee circuits. Daar blijft het ook bij. Meer dan dat is bijna onmogelijk, dus moeten we elke testmogelijkheid voor de ontwikkeling van regenbanden maximaal benutten."

Doorgevraagd naar hoe men een regenbandentest in Bahrein voor zich ziet, antwoordt Isola: "Ze hebben een uitstekend idee met sproeiers en andere systemen. Ik moet zeggen dat de mensen hier in Bahrein altijd erg meewerkend zijn wanneer we met bijzondere verzoeken komen."

"Ik heb ze gebeld en gevraagd: wat als we een natte test in Bahrein plannen? 'Ja, natuurlijk kan dat.' Weten jullie het zeker? 'Laat ons erover nadenken.' Ja, maar we hebben wel een constante waterlaag nodig, want het risico is dat verschillen in waterniveau groter worden dan de verschillen tussen de bandprototypes. 'Begrepen.' Dus we hebben besloten om het circuit daarop voor te bereiden. Prima."

Isola voegt toe dat het dan de bedoeling is dat de test meer richting de middag en avond verreden wordt om "constantere omstandigheden" te hebben. Bovendien staat al vast dat McLaren en Mercedes de twee teams zijn die de regenbanden dan zullen testen.