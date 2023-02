Pirelli voorspelt: “Nieuwste compound direct bruikbaar in de race”

Pirelli ontwikkelde stevig door nadat afgelopen seizoen de compleet nieuwe banden met 18 inch-wielen geïntroduceerd werden. Er kwamen gedurende het seizoen nogal wat klachten over het rubber van Pirelli, vooral omdat de voorbanden onderstuur in de hand zouden werken. Dat lijkt voor 2023 redelijk opgelost. Ook heeft Pirelli weer geschoven met de compounds om de banden voor dit jaar te verbeteren en ervoor te zorgen dat teams tijdens races verschillende opties hebben en zich met een strategie kunnen onderscheiden.

Mario Isola, de motorsportdirecteur van Pirelli, is in ieder geval hoopvol voorafgaand aan de openingswedstrijd van het seizoen: “De eerste race van het kampioenschap is een belangrijke test om al het ontwikkelingswerk van de voorgaande jaren in de praktijk te brengen. Dat heeft ons namelijk in staat gesteld de structuur van de band verder te verbeteren en we hebben een nieuwe compound geïntroduceerd.”

Van de zes beschikbare banden heeft Pirelli aankomend weekend tijdens de GP van Bahrein de hardste compounds mee (C1, C2 en C3), waarvan de C1 voor dit seizoen opnieuw ontwikkeld is. “De C1 debuteert dit weekend in Sakhir, het is een compleet nieuwe compound gebaseerd op de C2 van vorig jaar”, gaat Isola verder. “Daarmee verkleinen we het gat tussen de hardere compounds, we verwachten daarmee dat het voor dit weekend ook een reëele optie is.”

“De undercut is in Bahrein vaak van groot belang”, gaat Isola verder, die denkt dat de band direct een rol kan spelen in het verloop van de wedstrijd. “Het wordt interessant om te zien hoe de teams gebruikmaken van dit nieuwe element in ons assortiment.”