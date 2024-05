Pirelli voorspelt eenstopper F1 Miami: "Stap in grip niet zoals verwacht"

De Formule 1 racet voor het derde jaar op rij op het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome. Er wordt verder weinig geracet op het semi-stratencircuit, toch ziet de bandenleverancier al een groot verschil in het gripniveau van het asfalt, dat nu wat ruwer is geworden. Trackside engineer Simone Berra bevestigt dat daardoor het verschil tussen de mediumband en de zachte band kleiner is dan normaal voor dit type asfalt.

Dat kwam ook al in de kwalificatie aan het licht. In Q3 waagden Lewis Hamilton, George Russell en Lando Norris zich aan een run op de C3-compound, aangezien de C4-band na flink pushen in de eerste sector nog maar weinig grip bood in sector 2 en 3. "De stap in gripniveau met de zachte band was niet zoals verwacht", legt Berra uit. "We hadden zo'n zes tot zeven tienden van een seconde verwacht, maar we zagen slechts een verschil van een paar tienden. Het probleem is dat de C4-band heel erg piekt, dus als je deze oververhit en boven de beoogde temperatuur zit, dan begin je veel te glijden. Je moet dat een klein beetje managen en niet te agressief zijn in de eerste sector, met zijn lange doordraaiers waar je veel op de banden leunt."

Dat kleine verschil tussen de C3 en C4 heeft ook gevolgen voor de race. In de sprintrace was al door Yuki Tsunoda en Logan Sargeant aangetoond dat de C4-band de race van negentien ronden prima kon overleven. Pirelli gaat daarom hoe dan ook uit van een eenstopper in Miami, maar de C4-band kan dus wel voor verschillende strategieën zorgen. "Wij denken dat het een [eenstopper] van medium-hard wordt", deelt Berra. "Er is geen graining en de slijtage was vrij laag. Maar we denken dat de zachte band te gebruiken is in de race. Je kunt dan proberen posities te winnen, een vroege pitstop maken en dan in schone lucht tot het einde van de race doorgaan op de C2."

Undercut effectief?

Dat de coureurs op de mediums en harde banden amper problemen zullen hebben, blijkt uit de berekeningen die Pirelli heeft gedaan over de levensduur van die compounds. "Voor de C3 hebben we ongeveer 50 ronden [berekend]. Op de C2 kun je zelfs 70 tot 75 ronden doen - behoorlijk wat dus", aldus Berra, die toevoegt dat dus in feite de hele race van 57 ronden op de C2-band gereden zou kunnen worden - als het bandenreglement buiten beschouwing gelaten wordt. "Dat kun je zelfs met de C3-band. Qua slijtage dan, niet qua performance."

Tevens valt er door de beperkte bandenslijtage in Miami strategisch gezien minder te spelen met de undercut. "Het is hier niet heel krachtig zoals op andere circuits omdat de slijtage behoorlijk laag is", legt Berra uit. "De harde banden hebben een halve ronde nodig om in een werkend window te komen. Als je een ronde later je pitstop maakt dan de auto voor je, dan verlies je niet te veel. De undercut is sterk wanneer de bandenslijtage vrij hoog is, dan geeft een nieuwe band je een groot snelheidsvoordeel."