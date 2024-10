Mercedes werkt op Franse bodem belangrijke F1-bandentest af

Het Formule 1-team van Mercedes was uitverkoren om deze week twee dagen de intermediates en wets voor 2025 te testen op het voormalige F1-circuit van Magny-Cours. Mick Schumacher nam de dinsdag voor zijn rekening, George Russell was op woensdag aan de beurt. Opvallend genoeg werd er door de weersomstandigheden op dinsdag niet heel veel getest.

Er trok namelijk een dusdanige bui over het parcours dat Schumacher een groot gedeelte van de dag binnen stond. De wets konden zoveel water niet kwijt, waardoor besloten werd om de 25-jarige coureur uit veiligheid in de pitbox te houden. Er kon wel wat gereden worden, maar niet heel veel. De reserve-coureur van Mercedes kwam uiteindelijk tot slechts 29 rondjes achter het stuur van de W15, de auto waar dit jaar mee wordt geracet. Rondetijden zeggen niet zoveel, maar de snelste ronde van de Duitser was een 1.39.720.

Gelukkig voor Pirelli was het op woensdag iets beter weer en kon er veel meer gereden worden. Wel viel er af en toe een klein buitje, wat gezien het testen van de wets en intermediates helemaal niet ongewenst was. De bandenfabrikant verklaart wel dat het aardig koud was. De gemiste ronden van de dinsdag werden aardig ingehaald, want Russell noteerde 86 rondjes. Zijn snelste tijd was met een 1.28.428 tien seconden sneller dan die van Schumacher de dag ervoor.

Pirelli gaat volgende week verder met het testen van de banden voor 2025, alleen worden dan de slicks van stal gehaald. Red Bull Racing en Ferrari zijn dan op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober aan de beurt op het circuit van Mugello. Welke coureurs achter het stuur van de auto's plaatsnemen is nog niet bekendgemaakt.

McLaren is volgende week ook van de partij, maar zij gaan met de banden voor 2026 aan de slag. Aston Martin Racing was met Felipe Drugovich halverwege september de eerste die het nieuwe rubber mochten testen, McLaren mag het tweede deel op zich nemen. Volgens bronnen van Motorsport.com zal Alpine in een later stadium de kans krijgen om met het 2026-rubber de baan op te gaan. Waar en wanneer die tests zijn, is nog niet bekend.