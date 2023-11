Start van kwalificatie uitgesteld: Interlagos veegt baan schoon na lekke banden

Fernando Alonso en Lewis Hamilton kregen met lekke banden te maken in de eerste en enige vrije training van het weekend. Daardoor ging kostbare tijd verloren in voorbereiding op de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De lekke banden zouden zijn veroorzaakt door schroeven en spijkers en de teams meldden dat deze brokstukken voornamelijk in de pitstraat te vinden waren.

Motorsport.com zag donderdagavond al dat er modder was opgedroogd in de groeven die in het baanoppervlak zijn uitgesneden. Deze zijn ontworpen om regenwater van het circuit af te voeren om aquaplaning te voorkomen. F1-bandenleverancier Pirelli heeft de FIA naar aanleiding van de lekke banden verzocht om het circuit schoon te maken. Mario Isola, motorsportbaas van Pirelli, legt uit: "We hadden een paar lekke banden door brokstukken en we vonden ook wat sneden in het loopvlak. Uiteraard gaan we de FIA vragen om het circuit schoon te maken. Ik denk dat het probleem meer in de pitstraat ligt dan op de baan. Maar we moeten goed opletten, want we hadden een paar lekke banden." Inmiddels zijn de veegmachines van stal gehaald om de baan schoon te vegen.

Aston Martins performance director, Tom McCullough, zei dat het team na een circuitwandeling op donderdag het vuil had opgemerkt toen het feedback gaf aan wedstrijdleider Niels Wittich, zoals gebruikelijk is. Hij voegde eraan toe dat tweevoudig kampioen Alonso van mening was dat kleine steentjes op het baanoppervlak het gevoel gaven dat hij 'gezandstraald' was en dat de AMR23 met slijtage terugkeerde naar de pits als gevolg van de staat van het circuit. "We lopen altijd over het circuit. We meten altijd de baan om het gripniveau en de staat van het circuit te begrijpen", legt McCullough uit. "Het was erg vies wat betreft het regenwater dat eroverheen stroomde - de modder die je kunt zien als je rondrijdt. We rapporteren altijd aan de wedstrijdleider wat we van het circuit vinden. We zeiden dat het vies was, maar we hebben eigenlijk geen brokstukken op de baan gezien. Toen Fernando zijn eerste run deed, was het eerste dat hij te zeggen had: 'Veel stenen. Ik heb het gevoel dat ik gezandstraald word terwijl ik rijd.' We zagen het aan de voorvleugel: de voorkant van de auto had een harde klap gehad."

Update

Vanwege de vuile baan wordt de start van de kwalificatie uitgesteld.