Pirelli verwacht uitdaging in Jeddah: “Net zo snel als Monza”

De Grand Prix van Saudi-Arabië mondde afgelopen december uit in een bijzonder chaotische wedstrijd, die de opmars vormde naar een zelden vertoonde apotheose van het F1-kampioenschap. Nu wordt de race al aan het begin van het seizoen verreden en is er in de tussentijd nogal wat veranderd. Het nieuwe reglement is in werking getreden, Pirelli heeft nieuwe banden op 18 inch-wielen geïntroduceerd en de coureurs en teams hebben nog maar beperkt gereden met het nieuwe materiaal.

Dat zorgt voor een uitdagend weekend voor iedereen, ook voor bandenleverancier Pirelli. “Jeddah is voor ons een compleet andere uitdaging dan de openingswedstrijd”, zegt topman Mario Isola in een vooruitblik van Pirelli. “Dat heeft te maken met het karakter van de baan, zowel qua lay-out als het asfalt. Coureurs moeten dit weekend leren omgaan met de zachtere compounds die voldoen aan de specifieke eisen van het circuit, dat bijna net zo snel is als Monza.”

Het Jeddah Corniche Circuit werd na de eerste wedstrijd van december aangepast. “De teams komen naar Jeddah zonder dat ze ervaring met deze banden en auto’s hebben op dit circuit. De omstandigheden kunnen ook nog anders zijn dan de vorige keer dat we hier reden: de race wordt op een ander tijdstip gehouden en het circuit is enigszins aangepast. De compounds zijn hetzelfde als vorig jaar, maar de banden zijn volledig veranderd."

Een laatste factor die het ontdekken van de nieuwe banden iets moeilijker maakt, is het feit dat alleen de tweede training echt relevant is. Die wordt rond dezelfde tijd gehouden als de race. “Als gevolg daarvan hebben de teams een lange lijst met zaken die ze moeten afhandelen tijdens de trainingen. Zeker de tweede training is belangrijk, dat is de enige race die op dezelfde tijd gehouden wordt als de kwalificatie en race."