Na lang wachten staat op Silverstone de eerste sprintkwalificatie in de historie van de Formule 1 op het programma. Daarvoor is het hele weekendformat op de schop gegaan en dat heeft ook weer gevolgen voor de manier waarop de banden ingezet kunnen worden. Zo mogen de coureurs in de eerste vrije training twee sets banden gebruiken, waarna ze voor de kwalificatie vijf setjes softs krijgen. Voor de vrije training op zaterdag is één setje banden gereserveerd, datzelfde aantal is beschikbaar voor de sprintrace en voor de race op zondag zijn er nog twee nieuwe sets banden.

Bij vrijwel alle sessies voor de Britse Grand Prix kunnen de teams zelf kiezen welke sets banden ze willen gebruiken. Dat kan dus tot verschillende tactieken leiden en dat is iets waar Mario Isola naar uitkijkt. “Er zijn voldoende dingen om naar uit te kijken tijdens het weekend op Silverstone. Ten eerste de introductie van de sprintkwalificatie, de eerste van drie dit jaar. Dat gaat voor een compleet andere dynamiek en een ander ritme van het weekend zorgen, maar heeft ook impact op hoe de banden gebruikt worden”, stelt de topman van Pirelli’s F1-activiteiten. “De verschillende manieren waarop de teams deze nieuwe regels interpreteren en daar het maximale uit willen halen wordt fascinerend om te zien.”

Afgelopen week kreeg Pirelli bovendien goedkeuring van de World Motor Sport Council om de nieuwe constructie van de achterband te introduceren tijdens de Britse GP. In Oostenrijk konden de teams en coureurs al met dat nieuwe rubber testen in de vrije trainingen en de bandenleverancier kreeg positieve feedback. Een herhaling van de klapbanden in Baku moet daarmee voorkomen worden. Toch blijft op Silverstone het belang van bandenmanagement bestaan, aldus Isola. “Het circuit blijft een van de zwaarste tests van het jaar voor de banden door de vele snelle bochten. Een zekere mate van bandenmanagement is daardoor altijd essentieel. Een andere belangrijke factor is natuurlijk het Britse weer, dat in dit jaargetijde altijd variabel is.”