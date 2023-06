Pirelli blijft vertrouwen op doel zonder bandenwarmers in 2024

Op dit moment zijn bandenwarmers nog toegestaan in 2024, maar daar komt mogelijk verandering in. Pirelli werkt aan banden die goed genoeg moeten zijn zonder bandenwarmers en krijgt tot en met 31 juli de tijd om de FIA, Formule 1 en teams te overtuigen van het nieuwe product. De eerste reacties na de wintertest waren echter niet positief, met Lewis Hamilton die het plan zelfs als ‘gevaarlijk’ bestempelde. Na een latere test in Bahrein was de feedback al iets positiever en Pirelli hoopt met de test van volgende week in Barcelona op een nieuwe stap voorwaarts.

Simone Berra, chief engineer van Pirelli, heeft er vertrouwen in dat er volgend jaar geen bandenwarmers meer nodig zijn. “Dat is het doel”, zegt hij in gesprek met Motorsport.com. “Maar we weten heel goed dat de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de teams. Het is dus niet alleen aan ons. We hebben al goed werk geleverd met de nieuwe regenband en we hebben ook de nieuwe intermediate voorgesteld. We hebben dus al goede producten voorgesteld aan de FIA en teams. Zij kunnen die evalueren.”

“Uiteindelijk is het aan de coureurs en teams om een definitieve beslissing te nemen. Ik heb er vertrouwen in dat we onze doelen bereiken, want ik weet dat het kan: zonder bandenwarmers is een doel dat bereikt kan worden”, aldus Berra. Pirelli heeft al regenbanden die zonder bandenwarmers gebruiksklaar zijn. Deze werden onlangs in Monaco door Sergio Perez en de Haas-rijders voor het eerst gebruikt tijdens een Grand Prix.

George Russell test dinsdag namens Mercedes voor Pirelli in Barcelona, een dag later is het de beurt aan reservecoureur Mick Schumacher. Voor de Duitser worden het zijn eerste meters in de W14. Na de Barcelona-test heeft Pirelli nog één test met de beoogde 2024-banden voor de deadline van 31 juli. Deze test vindt in juli plaats op Silverstone, met onder meer Red Bull Racing. “Dat is onze laatste test. Maar voor Silverstone zullen we zeker al een voorstel aan de FIA afronden om zonder bandenwarmers verder te gaan”, besluit Berra.