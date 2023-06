Pirelli: "Undercut kan verdwijnen met banden zonder bandenwarmers"

Pirelli werkte de afgelopen tijd hard aan slicks die zonder bandenwarmer gebruikt kunnen worden. De FIA en Formule 1-teams stemmen volgende maand of ze hier wel of niet mee aan de slag willen in 2024. De grootste zorg van de formaties ligt bij de veiligheid van de banden. Een aantal F1-coureurs vraagt zich daarbij af of dit het risico op meer ongelukken met koude banden waard is, puur om geld te besparen. Maar hoewel Pirelli erop vertrouwt dat de producten veilig zullen zijn, zegt het bedrijf dat er andere factoren in het spel zijn die ook serieus moeten worden genomen. Een van de belangrijkste daarvan is of het wisselen van de banden al dan niet een negatieve invloed heeft op het racen, omdat dit het inhalen zou kunnen beperken en de strategiemogelijkheden kan verkleinen.

Mario Isola, chef van de F1-afdeling van de Italiaanse bandenfabrikant, zegt dat gedetailleerde simulaties worden uitgevoerd om uit te zoeken wat in de invloed zou kunnen zijn van het niet hebben van voorverwarmde banden. "Onze prioriteit is veiligheid. We leveren geen banden die niet veilig zijn", aldus de Italiaan. "De show is echter ook belangrijk. We moeten in deze analyse ook begrijpen wat de invloed is, niet alleen met het opwarmen, maar ook op het gebied van slijtage, de piek van de grip en dat soort elementen. We moeten met de FIA en F1 races en racesituaties simuleren om te zien wat de strategieën zijn. Het kan zijn dat we ontdekken dat iedereen om verschillende redenen in de richting van een eenstopper wordt geduwd. Voor wat betreft de strategie, het is een mix van factoren. Het is de slijtage van de band, de verlies van tijd in de pits, het lastige inhalen en natuurlijk verkeer. Het is zaak rekening te houden met alles, want het is niet alleen de band die op een auto en circuit werkt."

Pirelli analyseert gevolgen undercut

Een van de belangrijkste kenmerken van F1-races is de kracht van de undercut: het voordeel dat een nieuwe band heeft ten opzichte van ouder rubber, als een coureur eerder naar de pits gaat. Als banden er langer over doen om hun piek te bereiken, kan de undercut volledig verdwijnen, waardoor coureurs conservatiever moeten zijn met hun stops. Volgens Isola berekende Pirelli onder meer hoe lang het duurde voordat de banden hun optimale temperatuur bereikten in de laatste ronde.

"Ik weet dat coureurs niet blij zijn, want dit is een grote verandering en vergt een andere aanpak" gaat hij verder. "We weten dat de undercut dan niet meer werkt, het wordt een andere situatie. Daarom houden we tijdens de tests ook de outlap sectoren in de gaten, sector per sector. Dit om te begrijpen, en helemaal aan het begin van een run, wat het is verschil is in seconden per ronde of per sector. We proberen zoveel mogelijk data te verzamelen om op basis daarvan een beslissing te nemen."

Volgens Isola is het wel onrealistisch om te verwachten dat banden zonder bandenwarmers, precies zo presteren als rubber met bandenwarmers. "Als het doel is om een band zonder voorverwarming te hebben die net zo presteert als een band met, dan kan ik je nu al zeggen dat dat onmogelijk is. Het is niet alleen onmogelijk voor ons, maar voor iedereen. Op een koude band heb je niet dezelfde grip als een die al 70 graden is. Misschien heb je in Bahrein één bocht nodig, omdat daar het asfalt erg agressief is, de temperatuur hoog is en de lay-out daar helpt om energie in de banden te stoppen. In Monaco duurt het langer, in Spielberg ook. Dat vergt een andere aanpak."

Of de FIA en F1 akkoord gaan met banden zonder bandenwarmers, wordt besloten na de laatste test kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.