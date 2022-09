Pirelli: Tweestopper de snelste strategie voor Dutch Grand Prix

Voor de Grand Prix van Nederland heeft bandenleverancier Pirelli de drie hardste compounds uit hun range meegenomen, een keuze die gemaakt werd met het oog op de flinke belasting die de banden krijgen op het bochtige Circuit Zandvoort. Na de vrije trainingen en kwalificatie heeft de Italiaanse firma alle beschikbare data verzameld om berekeningen los te laten op de optimale strategie voor de race, die om 15.00 uur begint en 72 ronden telt.

De conclusie die Pirelli hieruit heeft getrokken, is een duidelijke: de tweestopper is duidelijk sneller dan een strategie met één pitstop. De snelste variant is een strategie met twee stints op de mediums en één op de zachte band, hoewel de variant met twee stints op de zachte band en eentje op de gele mediums op papier even snel zou moeten zijn. Zoals gezegd zijn de strategische opties met één pitstop duidelijk langzamer. Mochten teams en coureurs toch voor een eenstopper willen kiezen, dan is de variant met stints op de zachte band en de medium op papier iets sneller dan de versie met stints op de zachte en de harde band.

Als we kijken naar de banden die de diverse coureurs vooraan op de startgrid nog over hebben voor de GP van Nederland, dan hebben Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez, Charles Leclerc en Carlos Sainz precies dezelfde sets banden over: één nieuwe harde band, twee nieuwe sets mediums en drie gebruikte sets softs. Polesitter Max Verstappen is de enige van de top-zes op de grid die daar ietwat van afwijkt: hij heeft twee gebruikte sets softs, maar ook één gloednieuwe set zacht rubber. Dat is het gevolg van de keuzes die hij en Red Bull Racing in Q2 van de kwalificatie hebben gemaakt, want daarin reed de WK-leider zijn enige run op een set gebruikte banden. Voor Verstappen zou een tweestopper met twee stints op zachte banden daardoor op papier iets eenvoudiger worden dan voor de concurrenten.

