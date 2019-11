Pirelli: TV-graphics van bandenslijtage kloppen niet

In Japan baarde de regie van de Formule 1 opzien door in de slotfase graphics van de vermeende bandenslijtage in beeld te brengen bij het gevecht tussen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Per band zou daarop te zien zijn hoe het rubber er ongeveer aan toe was. Schier onmogelijk volgens Pirelli, de F1-voorman van het bandenmerk, Mario Isola, noemt de informatie zelfs 'misleidend'. Met alle variabelen is het volgens hem zeer onwaarschijnlijk dat de gemaakte berekeningen kloppen.

"De data kwam in ieder geval niet van ons", blikt hij tegenover Motorsport.com terug op het experiment van de Formule 1 in Japan. "In mijn optiek is het extreem lastig om de slijtage te voorspellen. Je kunt hooguit voorspellingen doen op basis van gemiddelden, maar de data van iedere auto is weer anders." Generaliseren is met andere woorden riskant. "We zullen met hen [de Formule 1] om tafel gaan om het wellicht te verbeteren. De data van Suzuka kwam voor ons in ieder geval als een verrassing en was misleidend."

Volgens Isola hebben zelfs de Formule 1-teams zelf ook al moeite om goede voorspellingen van de eigen auto's te krijgen. Het zegt alles over de complexiteit. "Teams zouden dit ook wel graag willen weten. Als je goede voorspellingen kunt maken, heb je natuurlijk een enorm voordeel op tactisch vlak. Maar dergelijke informatie is uiterst lastig te verkrijgen", vervolgt de Italiaan zijn verhaal.

Dat laatste komt doordat vele factoren een rol kunnen spelen. "Denk daarbij aan rijstijl en karakteristieken van de auto, maar ook de mate waarin een coureur bandenmanagement toepast. Bovendien spelen de omstandigheden van een zondag, ten opzichte van vrijdag, een grote rol. Alle schattingen worden namelijk gemaakt op basis van data van die vrijdagse trainingen. Maar als het zondag tien graden warmer of kouder is, wordt het al een heel ander verhaal. Daarnaast maakt het natuurlijk uit of je in verkeer rijdt of juist in vrije lucht", somt Isola alle variabelen op om zijn punt meer kracht bij te zetten.

Met medewerking van Adam Cooper