Pirelli: “Dit stratencircuit is behoorlijk anders dan alle andere”

Formule 1-bandenleverancier Pirelli begint met heel wat vraagtekens aan de voorlaatste race van het seizoen 2021. De koningsklasse van de autosport is aankomend weekend voor het eerst te gast op het stratencircuit van Jeddah voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië. De baan is pas net klaar, waardoor er weinig betrouwbare data beschikbaar is. Pirelli heeft daarom gekozen voor de drie middelste banden uit de range: de C2, C3 en C4. Deze selectie werd dit seizoen het vaakst gebruikt en zou daardoor voor de minste verrassingen moeten zorgen.

“Jeddah is de grootste onbekende van het hele jaar, aangezien de baan pas zeer dicht op de race klaar was”, aldus Mario Isola, head of F1 bij Pirelli. “Daarom kunnen we enkel vertrouwen op de simulaties van de F1 en de teams, naast andere informatie die we verzameld hebben. Op basis daarvan hebben we de banden moeten kiezen.”

De bandenbaas ziet de nodige uitdagingen. De baan in Jeddah is na Spa de langste van de kalender en beschikt over de meeste bochten van het gehele seizoen: liefst 27 stuks per ronde. “Dit stratencircuit is behoorlijk anders dan alle andere”, erkent Isola. “De hoge snelheden met snelle bochten spelen uiteraard een belangrijke rol in het gedrag van de banden. Jeddah heeft meer bochten dan ieder ander circuit op de kalender. Een daarvan, bocht 13, heeft een banking van twaalf graden. Er zijn dus heel wat elementen waardoor de banden hard moeten werken.”

