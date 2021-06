Pirelli gaat uit van eenstoppers in F1 GP van Frankrijk

Na een enerverend weekend in Azerbeidzjan kan Pirelli wel een relatief rustig weekend in Frankrijk gebruiken. Pirelli-baas Mario Isola verwacht geen grote verrassingen, aangezien het merk grotendeels dezelfde bandencompounds meeneemt naar Paul Ricard als twee jaar geleden. Diezelfde combinatie werd ook gebruikt tijdens de eerste twee F1-races van dit seizoen in Bahrein.

“We gaan terug naar de combinatie van banden die in de eerste twee races van dit jaar ook gebruikt werd, we zitten in het midden van het beschikbare spectrum”, zegt Pirelli F1-voorman Mario Isola. “Dit is de meest veelzijdige combinatie die past bij de eisen. Dat maakt ook dat onze banden een goede match zijn voor Paul Ricard, een circuit met een interessante mix aan bochten. Daardoor is het circuit een goede testlocatie. Ondanks dat we hier met F1 nu twee jaar niet geweest zijn, hebben we hier onze regenbanden voor volgend jaar wel kunnen testen. Ook heeft de GT World Challenge hier recent gereden.”

Dezelfde bandencombinatie zorgt ervoor dat teams ook grotendeels kunnen teren op de strategie die twee jaar geleden gebruikt werd. Isola verwacht derhalve eenstoppers met variatie: “We houden in Frankrijk vast aan de bandenkeuze van de vorige Franse Grand Prix, dat heeft geresulteerd in een eenstopper voor de meeste coureurs. We zagen in die eenstoppers overigens wel wat variatie en dat kan zorgen voor diverse strategieën."

De wedstrijd op het circuit met de duizelingwekkende uitloopzones werd twee jaar geleden gewonnen door Lewis Hamilton.