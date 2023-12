Pirelli stelt doel voor 2024: Nieuwe F1-compound ontwikkelen

Pirelli is hard op zoek naar veranderingen aan de banden die in de Formule 1 gebruikt worden. De Italiaanse fabrikant zoekt met name naar mogelijkheden om de hoge bandendegradatie door oververhitting te verhelpen. De degradatie wordt in de paddock vaak als een 'vijand van de sport' bestempeld, want er kan niet agressief gereden worden en ook inhalen wordt bemoeilijkt. In eerste instantie was de planning dat in 2025 er een verbod op bandenwarmers werd ingevoerd, maar dat werd geschrapt. Sportief directeur van Pirelli Simone Berra is daar blij mee. "We weten dat we in 2024 moeten werken aan het produceren van een nieuwe generatie compounds, dus dit wordt ons doel", verklaart de Italiaan.

Berra benadrukt dat Pirelli ook de andere onderdelen van een goede band niet vergeet. "We blijven werken aan de duurzaamheid van de structuur van de band, maar de focus gaat in ons ontwikkelingsplan voor 2024 op de compound liggen", noemt de ingenieur. "Natuurlijk focussen we ons ook op de oververhitting." Dit seizoen is de oververhitting flink toegenomen. Pirelli erkent dat het voor hunzelf ook een verrassing was. "We willen graag begrijpen waarom tussen 2022 en 2023 de oververhitting zo gegroeid is", noemt Berra. "Wat was de reden daarvan? Na de analyse hierover - die we aan het einde van het seizoen gaan doen - gaan we onderzoeken waar we de compound moeten verbeteren om dit aspect te verbeteren."

In de paddock gaan veel geluiden rond dat de structuur van de band de veroorzaker is van de oververhitting en niet de compound. Berra ontkent ten zeerste dat dat het geval is. "Ik denk niet dat het constructieprobleem is", noemt de Italiaanse topman. "Ik denk dat sommige opmerkingen over de oververhitting over wat anders gaan, want het is niet echte oververhitting. De coureurs voelen dan weinig grip of een afname van grip, maar dat is soms een gevolg van degradatie van de banden vanwege het gebruiken daarvan, graining of andere redenen. Wij hebben deze opmerkingen over oververhitting eerder gehad en toen was het geen oververhitting."

De compound is volgens Berra het grote probleem, al is het dus volgens hem niet altijd de schuldige van het gevoel van oververhitting. De Italiaan voegt daar wel aan toe dat de structuur en de compound samen verbeterd moeten worden. "Een verandering aan de compound alleen verandert niet alles. De compound moet dus met de structuur samenwerken", noemt de Pirelli-man. "Daarom moet de progressie van de compound samen met de structuur van de band gaan."