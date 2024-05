Pirelli staat voor belangrijke regenbandentest op Le Castellet

Pirelli gaat de komende week twee dagen banden testen met het Formule 1-team van Ferrari. Het circuit van Paul Ricard is het decor waar de bandenleverancier het rubber voor 2025 aan een serieuze test onderwerpt. De eerste dag komen de slickbanden aan bod, maar Pirelli kijkt voornamelijk uit naar de tweede dag. Dan wordt het circuit kunstmatig nat gemaakt om de nieuwe regenband te proberen. Paul Ricard is een van de twee circuits waar sproeiers staan om de baan nat te maken. Naast het Franse parcours heeft alleen Fiorano die optie.

De full wets worden in de huidige F1 weinig gebruikt. De coureurs zijn geen fan van deze compound. Het verschil in performance met de intermediates is volgens hen te groot. Alleen wanneer het echt niet met de intermediate kan, willen de rijders gebruikmaken van de band. In veel gevallen is dat pas wanneer het zicht al dusdanig slecht is, dat het eigenlijk niet meer veilig is om te rijden. In de praktijk betekent het dat de banden met de blauwe zijkant nauwelijks van stal worden gehaald. "We gaan zowel de intermediate als de wet testen, maar onze prioriteit ligt bij de wet", vertelt hoofdengineer Simone Berra van Pirelli na een vraag van Motorsport.com over de testdagen in Frankrijk. "We onderzoeken of we de performance kunnen verbeteren. We weten dat de banden iets te veel last hebben van oververhitting. De performance gaat ook vrij snel achteruit sinds we de bandenwarmers niet meer gebruiken." Sinds 2023 worden de bandenwarmers niet meer gebruikt bij de wets.

Volgens Berra weet Pirelli goed wat er voor nodig is om de wets een aantrekkelijkere optie te maken voor de coureurs. "We willen voorkomen dat het dradenpatroon dat in de band zit teveel beweegt. Dat moet ervoor zorgen dat ze niet te snel oververhitten", legt de Italiaan uit, die ook vertelt over wat er met de intermediates gaat gebeuren. "We hebben ook een plan voor de die band. Daarvoor hebben we ook een nieuwe compound gebouwd. Ons doel is om daar geen bandenwarmers meer voor te gebruiken, net als we bij de wets hebben gedaan."

Zachtere banden op komst

Pirelli begint zoals gezegd met het testen van de slicks voor 2025. Berra verklaart dat aan de samenstelling van het rubber weinig verandert, maar dat er op een ander gebied wel nieuws is. Er wordt volop getest met zachtere banden. "We gaan de C3, C4 en C5 compounds testen. Ik denk dat het voor ons de eerste keer dit seizoen is dat we de C5 testen", aldus de Pirelli-topman. "Het wordt interessant om te zien wat de resultaten van de volgende generatie compounds is."