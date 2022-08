Pirelli: "Spa wordt een grotere uitdaging voor F1-coureurs"

Spa-Francorchamps besloot eerder dit jaar ruim 80 miljoen euro te investeren voor op en rondom het circuit. Naast een nieuwe tribune bij Raidillon, zijn er ook diverse uitloopstroken aangelegd of uitgebreid, vinden we meer grindbakken en is het asfalt her en der vernieuwd. Volgens Pirelli worden de F1-coureurs op de proef gesteld door de wijzigingen op de baan, maar bij de bandenfabrikant zelf zijn er ook nog een aantal vraagtekens. Pirelli is sinds 2011 de enige bandenleverancier in de Formule 1, maar zag Spa nooit eerder zo aangepakt worden. De 24 uur van Spa vorige maand heeft Pirelli wel een aantal antwoorden opgeleverd. "Dankzij die race weten we een beetje wat we kunnen verwachten", trap Mario Isola af.

Pirelli heeft ook een aantal asfaltmonsters genomen, aangezien vijf bochten van een nieuwe laag zijn voorzien. "Daarnaast liggen in vier bochten ook nieuw grindbakken, die veel dichter bij het circuit liggen. Coureurs zullen meer aandacht moeten besteden aan de limiet van het circuit. Er is ook een grotere kans dat scherp grind de baan op wordt geslingerd", vervolgt Isola, die wel blij is dat er verder aan de lay-out niet gesleuteld is. "Het epische karakter van Spa is ongewijzigd gebleven. Het circuit bevat nog steeds veel uitdagingen die de baan zo opwindend maken."

Er is een kans dat Pirelli de regenbanden van de plank moet trekken komend weekend. Voorlopig zegt de weersvoorspelling dat het vrijdag, zaterdag én zondag gaat regenen. Maar het weer in de Ardennen kan zo omslaan. In 2021 was de regenval zo hevig dat de wedstrijdleiding besloot na een aantal ronden achter de safety car de finishvlag te zwaaien. Max Verstappen won de wedstrijd, waarin uiteindelijk halve punten werden uitgedeeld.