Pirelli komt met ‘slechte achterbanden’ in F1: “Heel goed nieuws”

De officiële bandenboer van de Formule 1 ontwikkelde voor 2023 nieuwe banden in reactie op het nieuwe reglement. De auto’s hadden vorig jaar behoorlijk veel last van onderstuur en dat was onder meer te wijten aan de stevigheid van de voorbanden. Na de eerste echte test met de nieuwe banden in Bahrein verklaarde wereldkampioen Max Verstappen dat de voorbanden niet echt veranderd waren, maar dat de achterbanden juist minder stevig waren. “Je hebt minder onderstuur, dan komt omdat de achterbanden niet zo goed zijn als vorig jaar.”

Dat zorgt voor een ander gevoel, weet Red Bull-rijder Sergio Perez. “Ik heb een soortgelijke mening”, zegt hij. “Ik denk dat de achterbanden minder zijn geworden, maar dat is heel goed nieuws. Vorig jaar waren de banden echt verschrikkelijk. De slijtage van de voorband lag heel hoog terwijl de achterband redelijk constant bleef. Het werd alleen maar slechter. Nu is het beter te managen.”

Belangrijker vindt de Mexicaan het feit dat een coureur nu ook het verschil kan maken. “Je kunt er nu tenminste iets aan doen, vorig jaar ging de voorband gewoon naar de vaantjes omdat het een zwakke band was. Ik denk dat de banden nu beter bij elkaar passen. De achterbanden zijn wellicht nog iets te stevig, maar het pushen van de voorbanden is in ieder geval een stuk minder.”

De 33-jarige rijder uit Guadalajara staat bekend als de beste ‘bandenfluisteraar’ op de grid, maar kon dat naar eigen zeggen in 2022 te weinig laten zien. De verbetering voor dit seizoen geeft hem de kans om die kwaliteiten meer tentoon te spreiden. “Vorig jaar was het onmogelijk omdat de voorbanden heel beroerd waren. Hopelijk helpt de nieuwe situatie iedereen vooruit en kun je eraan werken. Het feit dat de degradatie van de achterbanden hoger ligt, zorgt ervoor dat je de voorkant beter kunt managen. Pirelli heeft op dat vlak de juiste stappen gemaakt.”

Al met al is Perez behoorlijk optimistisch voor zijn derde seizoen in dienst van Red Bull. “We voelen ons een stuk beter, het begrip van de auto is beter en het algehele pakket is beter”, zegt Perez. “Ik voelde me tijdens de test heel comfortabel en ik denk dat we een hele goede basis hebben.”

