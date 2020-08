Wat is de beste bandenstrategie voor de 70th Anniversary GP?

Vorig weekend tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië begaven aan het einde van de race opeens drie linker voorbanden het, het gevolg van het extreem veeleisende circuit en een zeer vroege safety car die de meeste teams dwong tot een vroege pitstop en extreem lange stint van veertig ronden op de hardste band.

Die strategie gaat het dit weekend zeker niet worden, temeer omdat Pirelli andere banden heeft meegenomen naar de 70th Anniversary GP. De compounds zijn dit weekend nog een slag zachter dan vorige week en dat betekent dat eenstoppers tijdens deze race over 52 ronden zo goed als uitgesloten zijn.

Tweestoppers

Pirelli heeft berekend wat de beste strategie is voor de race later deze zondag en kwam daarbij uit op een tweestopper.en vier strategieën. Het snelste zou een combinatie van medium/medium/hard zijn, met twee stints van elk 15 ronden op de medium band en vervolgens 22 ronden tot aan de finish op de harde band. Een alternatief maar waarschijnlijk even snel plan is medium/hard/hard waarbij er 12 ronden op de eerste compound wordt gereden en vervolgens twee keer 20 ronden op de harde band. Deze strategieën zijn beiden uiteraard alleen maar interessant als je vertrekt op de medium band. Van de top tien klokten negen coureurs hun snelste tijd in Q2 op medium en zij zijn dus verplicht om op die band te vertrekken en waarschijnlijk voor één van de bovenstaande strategieën te kiezen.

Verstappen kiest alternatief

De enige in de top-tien die hier niet aan kan voldoen is Max Verstappen. De Nederlander vertrekt op de harde band die hem als het goed is minder tractie biedt, maar wel veel langer mee zouden moeten gaan. Zijn ideale strategie (de derde optie) zou volgens Pirelli hard/hard/zacht zijn, waarbij er twee stints van 23 ronden op de harde band worden gereden en vervolgens een korte sprint van zes ronden op de zachtste rode band. Deze combinaties zou maar een fractie langzamer zijn dan voornoemde strategieën, maar als voordeel bieden dat de auto aan het einde van de race extreem licht is en die rode band dus minder hard zal slijten (en ook nog eens een snelste ronde en bonus WK-punt zou kunnen opleveren).

Als vierde – maar veel minder snelle – strategie heeft Pirelli medium/hard/zacht opgegeven. De eerste stint zou dan 19 ronden zijn, gevolgd door 25 ronden op hard en zes ronden op zacht.

Kansen voor Verstappen?

Volgens Pirelli-chef Mario Isola zou Verstappen wel eens voordeel kunnen hebben van zijn alternatieve keuze. “Hij zou moeten kunnen profiteren van de extra stevigheid van de [harde] compound tijdens de eerste stint wanneer de auto’s door de brandstof zwaar zijn.”

Mocht het echter in een vroeg stadium net als vorige week tot een pitstop komen dan is Verstappen dat voordeel kwijt. Hij zou dan net als de rest gedwongen worden om ook van banden te wisselen waardoor zijn strategie om zeep gaat.