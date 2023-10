Pirelli: Scheuren in F1-banden alleen onder microscoop zichtbaar

Het was een aparte gewaarwording, voor het eerst in de Formule 1-geschiedenis mochten de coureurs zich opmaken voor een Familiarisation Session. Dat was niet uit luxe, maar uit pure noodzaak vanwege de problemen met de Pirelli's, die na uitgebreid onderzoek scheuren vertoonde. Volgens Pirelli-topman Mario Isola was dat uitgebreide onderzoek ook nodig, want met het blote oog leek alles goed te zijn. "Als ik nu een stuk band los snij en het je laat zien, dan zie je de schade niet", verklaart de Italiaan. "Het is zo klein, dat we het pas zagen toen we met de microscoop gingen kijken. Het is dus geen gigantisch probleem waarbij we zeggen: 'jongens opletten, want dit is een groot probleem. Het is meer een signaal dat we dit niet konden negeren. Daarom hebben we onze analyse [naar de FIA] verstuurd."

In de analyse was te lezen dat de banden een scheur vertoonden aan de zijkant van de band tussen de toplaag en het karkas van de compound. Isola legt uit dat de piramide-kerbs daar de veroorzaker van zijn. "Het is een probleem dat - om het niet al te technisch te maken - komt omdat er een soort piramide-vormige hamer honderd keer seconde voor een langere tijd op de band slaat. De compound zelf is het zwakke punt, want het karkas is opgebouwd door textiel en kan wat meer hebben. Het is dus niet zo dat de band 'moe' wordt, want daarvoor heb je ook nodig dat ook het karkas het begeeft." Daardoor ziet de Italiaan dat het niet aan de constructie van de band ligt, maar dat de herhalende inslag op de banden de schuldige is: "Dat breekt de weerstand van de compound, op de plek waar het met het karkas samenkomt."

Om de problemen de rest van het weekend te voorkomen heeft de FIA besloten om op de plek waar de piramide-kerbs staan de track limits naar voren te halen, waardoor de coureurs als ze zich aan de limieten houden niet meer over de gewraakte kerbstones rijden. Ook ligt er op tafel dat de teams zondag drie stops moeten maken, vanwege de verplichting dat na twintig ronden nieuw rubber gestoken moet worden.