Pirelli zet zich hard in om vanaf 2024 de bandenwarmers uit de sport te verwijderen. De teams en het Italiaanse bandenmerk waren eerder dit jaar al overeengekomen om de wets zonder de bandendekens te gebruiken. De intermediates volgen - nadat het verzoek eerder werd afgewezen door de teams - in 2024 naar alle waarschijnlijkheid ook. Pirelli doet daar nog een schepje bovenop en wil volgend jaar dat ook alle slicks zonder enige vorm van opwarming te gebruiken.

Dit werd twee weken geleden door Red Bull, Williams en Haas op Silverstone getest, net als in Bahrein en Spanje eerder dit jaar. Hoewel teams niet happig zijn op de wijziging, blijft Pirelli vertrouwen hebben in het programma. “We staan momenteel waar we willen staan. Er komen nog meer tests aan, zoals op Spa en Monza en tests tijdens de competitie zelf. De ontwikkelingsfase is nog niet voorbij”, vertelt Pirelli’s chief engineer Simone Berra.

Volgens Berra verliep de test in Silverstone volgens verwachting. “We hebben een grote stap kunnen zetten in het testen van de band, vooral door de koelere temperaturen vergeleken met Barcelona. Net als in Barcelona, was de eerste sector het voornaamste probleem. Natuurlijk moet je die managen. Daarna kun je genoeg energie in de banden gooien, en kun je de rest van de ronde de band gereedmaken. We werken nog steeds aan de bandenslijtage, want in sommige gevallen viel die hoger uit dan verwacht.”

Komt het het racen ten goede?

De teams zelf moeten nog worden overtuigd van het nut van deze wijziging. Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin vertelt aan Motorsport.com dat hij twijfelt of het verwijderen van de bandenwarmers het racen ten goede komt. “De uitdaging is voor de droogweerbanden veel groter dan die van de wets. Je kan zeker raceweekenden zonder bandenwarmers rijden, volgende week al zelfs als we dat zouden willen. De vraag is, verbetert dit het racen, heb je een betere show? Je kunt het wel testen en concluderen dat de grip halverwege de ronde weer zoals gewoonlijk is, maar er zijn ook scenarios te bedenken die niet te testen zijn, zoals een opdrogende baan als er een safety car komt en alle auto’s staan in de pits. Er is zo weinig grip in een natte pit lane op twintig graden warme banden die ontworpen zijn om op honderd graden te racen. Ik denk dat er nog genoeg vragen gesteld moeten worden.”

Gooit Bridgestone roet in het eten?

De vraag is of Pirelli door blijft gaan met het ontwikkelingstraject als de wijziging niet goedgekeurd wordt voor het volgende seizoen. In 2025 staat namelijk nog open wie de bandenleverancier van de Formule 1 wordt, en ook Bridgestone is geïnteresseerd om de teams van rubber te voorzien. Het Japanse bandenmerk was in 2010 voor het laatste bandenleverancier in de Formule 1.

