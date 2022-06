Pirelli reageert op kritische noten van Jos Verstappen en Vettel

De Grand Prix van Monaco draaide door enig hemelwater uit op een onderhoudende middag. Neveneffect van die regen was wel dat de regenbanden van Pirelli voor de dag moesten komen op het technische stratencircuit. Het heeft de band met de blauwe wangen onder een vergrootglas gelegd, waarbij niet iedereen te spreken bleek over het rubber. Zo liet Sebastian Vettel weten: "Op deze regenbanden zijn we zo langzaam, dit is absoluut de verkeerde band. De band is veel te hard voor dit circuit, maar ook veel te hard voor circuits als Imola. Het is gewoon een slechte band."

Jos Verstappen hield er een soortgelijke mening op na, zo bleek maandag uit zijn column op Verstappen.com. De voormalig Formule 1-coureur liet daarin onder meer optekenen: "Ik vind het ook onvoorstelbaar om te zien hoe weinig grip de coureurs hebben op de full wets. Dat is niet alleen iets van de laatste race, maar speelt al veel langer. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Ze moeten ervoor zorgen dat de banden ertegen kunnen als er drie centimeter water staat. Dat konden wij vroeger ook, in de tijd van de competitie met Bridgestone en Michelin."

Pirelli: Beoordelen op basis van Monaco is onterecht

In Baku, waar regen overigens niet te verwachten is, reageert Pirelli op de kritische noten. Maria Isola typeert de kritiek in de zaterdagse persconferentie als onterecht. "Ik denk niet dat Monaco een geschikt circuit is om de regenbanden op te beoordelen. Wij hebben maar één compound voor de full wets en ook één compound voor de intermediates. Die ene compound moet vervolgens het hele jaar op 22 à 23 compleet verschillende circuits werken", legt de Italiaan uit. Hij geeft ermee aan dat het bijzonder lastig is om één compound voor zowel high-downforce als ook low-downforce banen te maken, waarbij Pirelli eveneens te maken krijgt met verschillende asfaltlagen. "Het betekent dat we met die ene compound een compromis voor alle circuits moeten vinden."

Daar komt bij dat Isola vindt dat Pirelli te weinig testmogelijkheden voor de regenbanden krijgt en dat teams zich daar ook te weinig voor inspannen. "We krijgen niet veel kansen om de full wets en intermediates te testen. We hebben recent een test met Ferrari op Fiorano gedaan, maar dat is ook meteen de enige test die er voor dit jaar gepland staat. Vergeet ook niet dat we de baan in Barcelona nat hebben gemaakt om teams een halve dag op de regenbanden te geven tijdens de wintertest. Maar toen waren teams vooral gefocust op de intermediates en hebben ze erg weinig op de full wets gereden."

Slotsom is dat Isola nog geen conclusies wil trekken. "Ik zou eerst nog even afwachten totdat we meer regenraces krijgen. Dan kunnen we pas beoordelen of, en zo ja hoe, we onze regenband moeten aanpassen. Maar ook daarvoor geldt weer: we moeten die regenband wel kunnen testen, anders kunnen we ook niets ontwikkelen."