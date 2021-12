Pirelli blikt positief terug op tests met 2022-banden in Abu Dhabi

Mario Isola, eindverantwoordelijke bij de Formule 1-afdeling van de bandenfabrikant, kijkt positief terug op het debuut van het nieuwe rubber. "We zijn blij met het verloop van de twee testdagen en het gedrag wat we zagen van de nieuwe 18 inch-banden", stelt de Italiaan. "Het markeerde het laatste hoofdstuk van de ontwikkeling, die in 2019 startte en geleid heeft tot de nieuwe banden voor 2022."

De Formule 1-coureurs begonnen de tests met 17.5 psi in de achterbanden en 21.5 psi in de voorbanden. Pirelli zag het invloed hebben op het stuurgedrag en verlaagde de druk in de achterbanden op de tweede dag met 1.5 psi. Ook de temperatuur van de bandenwarmers waren al volgens de 2022-reglementen ingesteld. Volgend jaar mag de bandenwarmer zowel aan de voor- als achterzijde niet warmer worden dan zeventig graden. In 2021 was dit nog honderd graden bij de voorbanden en tachtig graden bij het achterste rubber.

Nieuwe auto's zijn een halve seconde trager. Mario Isola

"Op de eerste dag zagen we korreling ontstaan, die leidde tot onderstuur. Dit gebeurde met name op de zachte banden. Deze [softs] werden veel ingezet op het circuit [in Abu Dhabi]", vervolgt Isola. "De data naar aanleiding van de eerste dag liet zien dat het mogelijk was om de bandendruk aan de achterzijde met 1.5 psi te verlagen. Hierdoor werd het beter. Helemaal op de C3-band [de middelste rubbersamenstelling van alle Pirelli-banden]."

Formule 1-auto's in 2022 compleet anders

Het reglement voor wat betreft de aerodynamica gaat vanaf 2022 op de schop en ook de banden worden dus anders. Omdat de nieuwe auto's nog volop in ontwikkeling zijn, moesten de teams de huidige generatie auto's aanpassen om de nieuwe 18 inch-banden te laten passen. "Dat moeten we wel in ons achterhoofd houden", gaat de Italiaan verder. "Deze test was met name bedoeld om teams van data te voorzien, die ze in de winter kunnen analyseren. Het juiste beeld krijgen we bij de start van het volgende seizoen. De 2022-auto's beschikken namelijk over heel andere aerodynamica, remmen en wheel covers." Simulaties zijn er al wel volop geweest, meldt Isola. "Op basis daarvan zien we dat de nieuwe auto's een halve seconde trager zijn dan de huidige. Een gat dat aan het eind van het volgende seizoen wel gedicht zal zijn. We hebben volgend jaar ook nog eens vijfentwintig testdagen om de banden te verbeteren - mocht dit nodig zijn - voor het jaar daarna."

McLaren-coureur Lando Norris reed op het Yas Marina Circuit de snelste tijd met de nieuwe banden. De Brit stuurde de auto in 1.25.809 over de baan. Op hetzelfde moment van de bandentest liep ook een Young Drivers Test, daar was Mercedes-testrijder Nyck de Vries uiteindelijk de rapste met een 1.23.194.