Pirelli positief over test zonder bandenwarmers in Bahrein

In februari van dit jaar werkte Lewis Hamilton op een koud Paul Ricard al een test af met de potentiële 2024-banden. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich naderhand niet enthousiast over het idee om afscheid te nemen van bandenwarmers. Hamilton noemde het een zinloze en gevaarlijke verandering. Na de test in Bahrein, waar het veel warmer was dan op Paul Ricard, zijn de geluiden positiever.

“Als we in Bahrein hadden ontdekt dat het onmogelijk was, of dat het opwarmen van de banden te lang duurde, of dat we een groot probleem hadden gevonden, dan had ik me kunnen voorstellen dat de uitdaging veel groter zou zijn geworden dan verwacht”, zegt Pirelli F1-manager Mario Isola tegen Motorsport.com. “Het is bemoedigend. Bahrein is niet het meest representatieve circuit voor het opwarmen”, refereert de Italiaan aan de huidige temperatuur in het land.

De volgende test met de 2024-banden vindt in juli plaats op Silverstone. Daarna nemen de FIA, F1 en teams een beslissing over de inzet van bandenwarmers in het volgende seizoen. “Het is nog wat te vroeg om een voorspelling te doen”, vervolgt Isola. “In Bahrein hebben we verschillende oplossingen getest. Een constructie neerzetten is ons eerste doel, daarna richten we ons op de compounds. Over het algemeen zijn we tevreden over de progressie, maar het is nog iets te vroeg om te zeggen of we er goed of slecht voor staan. Dus we moeten afwachten. We hebben ervoor gekozen om na Silverstone een beslissing te nemen, want tussen nu en Silverstone kunnen we uitvogelen wat er gaande is.”

Bottas heeft twijfels

Valtteri Bottas was één van de bandentesters in Bahrein. De Alfa Romeo-coureur betwijfelt of het verstandig is om geen bandenwarmers meer te gebruiken. “Er is nog werk te doen”, zegt de Fin. “Ik denk dat Pirelli dat ook weet en F1 ook. Het is een nieuw concept voor F1-auto’s. Voor de hoeveelheid load die we in de wagens hebben, is het niet eenvoudig om een band te maken die werkt vanaf een lage tot en met een hoge temperatuur.”

“Het opwarmen is een probleem zonder bandenwarmers, maar Bahrein is waarschijnlijk het makkelijkste circuit om de banden op temperatuur te krijgen. Het was dus handelbaar”, vervolgt Bottas, eraan toevoegend dat het de levensduur van de banden geen goed doet om van laag naar hoog te gaan qua temperatuur. “Naar mijn mening is dit niet de kant die we op moeten. Ik denk echter dat ze keihard werken en het is uiteraard niet aan ons om te bepalen wat er in de toekomst gebeurt.”