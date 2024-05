In de huidige Formule 1 is het in veel races het geval dat één bepaalde strategie het beste is, vaak een eenstopper. De meeste teams kiezen daarvoor en teams die een gokje wagen vallen vaak buiten de punten. Pirelli erkent dat verschillende strategische keuzes zich niet uitbetalen en wil daar wat aan doen. Een oplossing is niet eenvoudig. "We zouden 24 keer drie verschillende compounds moeten produceren", lacht Pirelli-baas Mario Isola na een vraag wat zou kunnen helpen.

Een ontwikkeling waar het Italiaanse bedrijf al wel bovenop zit, is de toename van het aantal stratencircuits op de kalender. Volgens Isola is Pirelli druk bezig met het onderzoeken wat voor compound voor dat soort circuits handig zou zijn. "Daar moeten we met zachtere banden naartoe", aldus de Italiaan. "We zouden dus een nog zachtere band eraan kunnen toevoegen of de selectie van de banden verschuiven naar de zachtere kant. We ontwikkelen een compound met meer mechanische weerstand. Daarmee zouden we een stap zachter kunnen gaan. Idealiter bouwen we zes compounds om de eenstoppers te voorkomen. We krijgen dan niet alleen maar races met verschillende strategieën met tweestoppers, maar wel de meerderheid."

Voor Pirelli is het erg lastig om een compound te ontwikkelen die aan de eisen van een stratencircuit voldoet. De enige banen waar dat getest kan worden, zijn volgens Isola Baku, Singapore en Monaco. "Het is onmogelijk om daar te testen, dus hoe ontwikkel je die compounds? Het is heel lastig om te simuleren wat deze banden op locaties als Monaco doen, want Singapore en Baku sluiten geen straten af voor een test van ons", legt de ingenieur uit. "We hebben het nog niet gevraagd, maar ze gaan ons zeker geen toestemming geven. We zijn aan het kijken naar andere mogelijkheden."