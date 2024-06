In de Formule 1 is de discussie over de houdbaarheid van het circuit van Monaco op de kalender na de race van vorig weekend opgelaaid. De gehele top-tien finishte waar ze waren begonnen, wat iets unieks in de koningsklasse van de autosport is. Er wordt vooral gesproken over hoe de spanning in Monte Carlo te vergroten voor de race en daarvoor wordt ook naar Pirelli gekeken. Volgens George Russell is het een goed idee om zachtere banden te creëren voor het weekend in het prinsdom. Pirelli-topman Mario Isola staat daar voor open, maar wil wel de resultaten eerst afwachten. "Ik heb er met George over gehad. Ik geloof dat we de teams best kunnen vragen om te simuleren wat het verschil gaat zijn met een zachtere band", verklaart de Italiaan.

Isola heeft grote twijfels of de simulaties grote verschillen gaan laten zien. "In 2018 hadden we zachtere banden dan nu. Ik herinner me nog dat ze toen zeven, acht seconden per ronde langzamer reden. Dat was toen de Formule 2-pace", legt hij uit. "Het probleem van Monaco is dat inhalen onmogelijk is. Je kan twee, drie, vier seconden langzamer gaan rijden en dan komt alsnog niemand langs je. Ik vind het heel belangrijk om niet alleen naar de banden te kijken, maar ook naar de redenen waarom de teams besluiten om geen pitstop uit te voeren."

Isola vervolgt zijn verhaal met een antwoord op zijn eigen vraag. "Het is een combinatie van de bandendegradatie, hoe makkelijk het is om in te halen en het tijdverlies wat je hebt met een pitstop", somt hij op. "Imola is een goed voorbeeld [van dat laatste punt], want als je daar 28 seconden voorligt, dan probeer je dat niet te doen."

Verplichte pitstops helpen ook niet

Een ander idee dat geopperd werd, was een verplicht aantal pitstops in te voeren. Volgens Isola is dat al eens eerder onderzocht en dat leverde geen positieve resultaten op. "Het resultaat was dat de strategen met dezelfde strategie kwamen. Het zorgde er dus niet voor dat ze op verschillende strategieën zouden overstappen, maar ze kwamen op dezelfde uit. En dat is precies wat we niet wilden", vertelt de bandenman. "We willen graag een mix tussen een een- en tweestopper, waarin verschillende compounds worden gebruikt. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we bij elkaar gaan zitten, alle voorstellen overwegen, simulaties doen en besluiten wat de beste optie is."

Wat moet er dan op korte termijn gebeuren om de GP van Monaco spannender maken? "De baan moet breder worden, maar je kunt geen gebouwen slopen. Het is een uniek weekend waar eigenlijk alles op zaterdag in de kwalificatie beslist. Alleen als er gekke dingen gebeuren [kan dat anders zijn]", vertelt Isola. "Op andere stratencircuits kunnen we een zachtere band meenemen. Dat kan ervoor zorgen dat we voor een tweestopper gaan in plaats van de eenstopper. Ik denk dan aan Miami en Las Vegas, de nieuwere circuits. Maar voor Monaco kunnen we denk ik in alle eerlijkheid niet zoveel doen."