De Formule 1-kwalificatie in Mexico kende op het eerste gezicht geen grote problemen, maar bij de IT-afdeling van Pirelli ging er weldegelijk wat mis. De bandenleverancier slaagde er namelijk niet in de juiste data te delen met de timingscreens en de uitzendgemachtigden. Daardoor was het lastig om in een oogopslag te zien welke coureurs met welke band onderweg waren.

Het eerste moment dat dat echt opviel, was op het moment dat de McLaren-coureurs in eerste instantie op de data met softs naar buiten reden in Q1. In de praktijk was het echter zo dat Lando Norris en Oscar Piastri net als de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc op de mediums reden. Later ging het mis met het laten zien of de rijders op nieuwe of oude softs reden. Na een vraag van Motorsport.com legt Pirelli-topman Mario Isola uit wat er is gebeurd.

"Het systeem was gecrasht. Simpel gezegd, het systeem werkte niet. We kregen geen data van de tablet [waar de teams inzetten op welke band de coureur ondrweg is], dus we hadden de data niet op onze server. Het was daarom onmogelijk om iets te communiceren naar F1", aldus de Italiaan. "We zijn nog aan het onderzoeken hoe het kan, want dit is iets wat ons nog nooit gebeurd is. Het is heel gek."

Isola doet er ondertussen alles aan om dit euvel te verhelpen, zodat zondag tijdens de Grand Prix de data wel correct is. "Ons systeem werkt natuurlijk op wifi en de andere systemen die door andere bedrijven zijn geleverd. We moeten begrijpen waarom dit gebeurde, zodat we kunnen voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. Ik moet eerlijk zijn, dit was heel gek. Dit is ons namelijk echt nog nooit gebeurd. We moeten het gaan onderzoeken", besluit de bandeningenieur.

Pirelli verwacht eenstopper

Ondertussen is Pirelli ook bezig geweest met het simuleren van de race en komt tot de conclusie dat de beste strategie een eenstopsstrategie is. De meeste coureurs zouden volgens de Italiaanse fabrikant de race op de mediums beginnen, waarna ze het op de hards afmaken. Tegelijkertijd verwacht Pirelli ook dat een paar teams een gokje zullen wagen en op de hards beginnen, met in het achterhoofd de mogelijkheid tot een safety car. Mocht die koen, dan behoort de soft in de laatste stint ook tot de mogelijkheden.

