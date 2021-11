Pirelli stelt onderzoek in naar bandenproblemen in Qatar

De Formule 1-race op het Losail International Circuit was 33 ronden onderweg toen Valtteri Bottas als eerste getroffen werd door een lekke linker voorband. De Mercedes-coureur was op dat moment de enige die nog geen pitstop had gemaakt voor nieuwe banden. De Fin schoot van de baan en belandde in de grindbak, maar kon zijn wagen terug het asfalt opsturen en de pits opzoeken. Bottas kwam door het moment buiten de top-tien terecht.

Acht ronden voor de finish werd Lando Norris getroffen door een lekke band. Ook de McLaren-coureur wist te pits te bereiken en zijn race te vervolgen, maar werd slechts negende, terwijl hij voor zijn onfortuinlijke moment nog vierde lag. De Brit was net de pits uit of Bottas kwam opnieuw binnen, dit keer om op te geven, omdat zijn W12 eerder te veel schade had opgelopen.

Rond datzelfde moment ging de linker voorband van George Russell naar de vaantjes, waarna een ronde hetzelfde bij Williams-teamgenoot Nicholas Latifi gebeurde. Russell bracht zijn wagen naar de pits en finishte daarna als zeventiende, Latifi moest zijn auto aan de kant zetten en veroorzaakte daarmee een virtuele safety car. De vier coureurs hadden twee dingen gemeen: ze gingen voor een eenstopper én ze verklaarden dat de lekke band totaal onverwacht kwam.

Pirelli wist voorafgaand aan het weekend dat de linker voorband het zwaar te verduren zou krijgen in Qatar, maar volgens Mario Isola, chef van de Formule 1-afdeling van de Italiaanse bandenfabrikant, was er op vrijdag of zaterdag niets wat erop wees dat het zondag tijdens de race wel eens mis kon gaan, tijdens de langere stints. “Op vrijdag hebben we de data van de auto’s naast de simulaties gelegd. We zagen niets wat niet in lijn was met onze verwachtingen”, zegt Isola in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

Het achterhalen van de oorzaak wordt geen eenvoudige klus. “Er zijn veel factoren die een rol spelen“, zegt Isola daarover. “Er was zeker sprake van een hoge bandenslijtage, want alle banden waren compleet versleten. Daarnaast was er de impact op hoge snelheid met de kerbs, tijdens bijna alle ronden waren ze over de kerbs aan het rijden.“ Ook zijn er sneetjes in de banden aangetroffen. “Maar het is moeilijk te zeggen of die voor of na het lek gaan zijn ontstaan. Verder gebeurde het plotseling maar was de bandendruk niet onmiddellijk volledig verdwenen , want op Latifi na wisten ze allemaal terug naar die pits te rijden met hun lekke band. Dat zijn allemaal zaken kunnen hebben meegespeeld. We vliegen de banden nu terug naar Milaan en stellen zoals gewoon een onderzoek in om uit te zoeken wat er is gebeurd.”

Verschillende coureurs reden gedurende het weekend schade op de kerbstones. Isola: “En een band die versleten is, is natuurlijk minder goed bestand tegen een impact. Maar misschien hebben ze ook wel een snee opgelopen. We zagen op zaterdag iemand een lekke band krijgen doordat zijn voorvleugel losraakte. Zo hebben we gedurende het weekend meerdere auto’s gehad die schade opliepen aan de vloer, de vleugels of het chassis. We kunnen van tevoren niets uitsluiten.”

F1-update: Verstappen beperkt de schade, Red Bull levert felle kritiek op FIA