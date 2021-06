'Pirelli vermoedt schokkende oorzaak van klapbanden in Baku’

De banden van Pirelli waren na de Grand Prix van Azerbeidzjan het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Eerst klapte de linker achterband van Lance Stroll bij het opkomen van het rechte stuk, later in de race overkwam Max Verstappen hetzelfde ter hoogte van de ingang van de pits. Beide problemen zouden zonder enige waarschuwing hebben opgetreden. De Red Bull-coureur noemde de ontstane situatie ‘levensgevaarlijk’ en voorspelde dat Pirelli brokstukken aan zou dragen als oorzaak van de kapotte banden. Dat gebeurde direct na afloop van de race ook, mede doordat er een snee werd gevonden in de linker achterband van Lewis Hamilton. Het onderzoek naar de problemen op dat moment nog moest beginnen.

Inmiddels heeft Pirelli onder meer microscopische tests uitgevoerd op de banden van Stroll en Verstappen, maar ook op banden van coureurs die hun stint op de harde band zonder problemen beëindigden. De resultaten daarvan worden in de komende dagen verwacht. De Gazzetta dello Sport weet echter al te melden dat de klapbanden niet zijn veroorzaakt door een falende structuur van de band, een fabricagefout of brokstukken op de baan. Het leidt vervolgens tot de theorie dat er mogelijk is gesjoemeld met de bandenspanning. Door opzettelijk met een lagere bandenspanning te rijden, heeft een auto meer grip en is die dus sneller. Het risico op een klapband neemt daardoor echter ook toe.

Pirelli verhoogde de minimale bandenspanning van de achterbanden in Baku na de vrijdag van 19 naar 20 psi. De FIA monitort de druk in de banden van de auto’s voordat ze op het asfalt verschijnen en heeft toegang tot de data die de door de teams ontwikkelde sensoren doorgeven. Door de gebeurtenissen in Baku is echter het vermoeden ontstaan dat sommige renstallen erin slagen om tijdens het rijden de minimale bandenspanning te omzeilen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de sensoren, waarvan de waarden mogelijk door een algoritme gecorrigeerd worden om aan de minimale eisen van Pirelli te voldoen.

Volgend jaar introduceren de FIA, de F1 en Pirelli regels dat ieder team dezelfde sensor voor de bandenspanning moet gebruiken, die de FIA live kan uitlezen. Toch zou het verhaal in de komende weken een vergelijkbare nasleep kunnen krijgen als de flexibele vleugels. Ook op dat vlak geldt dat de auto’s de geldende tests doorstaan, maar dat die op hogere snelheid en met meer belasting alsnog meebuigen. De vleugels worden in Frankrijk al aan strengere tests onderworpen en vanaf volgend jaar gaat dat dus ook gelden voor de banden. Desondanks is de verwachting dat het onderwerp in de komende races uitgebreid besproken gaat worden, doordat er twijfels zijn of alle teams zich aan de regels houden.