Pirelli voegt nieuwe Formule 1-band toe aan gamma

Over iets meer dan twee weken gaat de Formule 1 weer racen en Pirelli heeft bekendgemaakt welke banden het meeneemt naar Bahrein. Daarnaast is ook het rubber voor de Grand Prix van Saudi-Arabië en Australië medegedeeld. Voorheen gebruikte Pirelli zeven kleuren om de zachtheid van het rubber aan te tonen, maar om het simpeler te maken is dit vanaf 2019 teruggeschroefd naar wit (hard), geel (medium) en rood (zacht) met een gamma dat loopt van C1 tot en met C5. In 2023 komt daar de C0 bij, wat de C1 van vorig jaar is. De C1 is in dit geval een geheel nieuwe compound.

"De C0 is dus de hardste band in het gamma", meldt het Pirelli-persbericht. "Deze wordt geselecteerd voor circuits die veel van het rubber vragen. Hij is ontworpen om maximaal weerstand te bieden aan hitte en extreme krachten, zodat deze lange stints kan draaien. Dit gaat wel ten koste van de prestaties." De nieuwste band is dus de C1. "Deze ligt tussen de C1 en C2 van vorig jaar. Het is gebaseerd op laatstgenoemde en is gecreëerd om de prestatiekloof tussen wat voorheen de twee hardste banden in het gamma waren, te verkleinen." Het debuut van de C0 laat nog even op zich wachten. De bandenleverancier kiest in de eerste Grands Prix van 2023 niet voor de hardste band. De nieuwe C1 wordt wel meegenomen naar Bahrein.

Pirelli keerde in 2011 terug als de officiële Formule 1-bandenleverancier. De Italiaanse fabrikant nam de rol over van Bridgestone, dat eind 2010 met de koningsklasse besloot te stoppen. Daarnaast levert Pirelli rubber aan de Formule 2, Formule 3 en vanaf 2023 ook aan de F1 Academy, een raceserie speciaal opgezet om vrouwelijk talent op te leiden. In de loop van de jaren heeft Pirelli het rubber door onder andere feedback van F1-teams doorontwikkeld. De afgelopen maanden is het merk ook druk bezig geweest met het rubber voor 2024.