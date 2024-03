De banden zijn voor het Formule 1-seizoen 2024 compleet onveranderd, maar daar komt volgend jaar verandering in. Pirelli werkt dit kalenderjaar aan volledig nieuwe banden voor 2025, het laatste jaar onder het huidige reglement in de Formule 1. Het Italiaanse merk heeft de pijlen daarop gericht nadat teams een voorgesteld verbod op bandenwarmers hebben weggestemd. Richting 2024 is nagenoeg alle ontwikkeling nog in banden gegaan die zonder bandenwarmers zouden kunnen werken, maar in de Formula 1 Commission hebben teams er een stokje voor gestoken.

Stemming over bandenwarmers een streep door de rekening

Het betekent dat bandenwarmers onder het huidige reglement blijven en dat Pirelli de bakens moest verzetten. Het is in zekere zin een streep door de rekening voor het bedrijf, aangezien er qua onderzoek flink was geïnvesteerd in F1-banden zonder bandenwarmers. "Dat is waar, al wil ik benadrukken dat we nog altijd veel van dat proces hebben geleerd en dat we voor het bedrijf als geheel veel hebben opgestoken van banden die zonder bandenwarmers kunnen werken", laat Mario Isola weten tijdens een interview met Motorsport.com. De keuze van teams om tegen een verbod op bandenwarmers te stemmen is vervelend voor de leverancier, maar Isola wil niet van geld- en tijdverspilling spreken. "Vergeet niet dat we buiten de Formule 1 ook nog heel veel kampioenschappen van banden voorzien. De kennis die we hebben opgedaan met de Formule 1 kunnen we overdragen naar andere klassen. Daardoor is het niet zonde van de tijd geweest."

Desondanks zijn dergelijke veranderingen niet wenselijk, hetgeen ook voor een belangrijk deel verklaart waarom er niets is veranderd aan de banden voor dit jaar. "We hebben stabiliteit nodig om een product te kunnen leveren dat aansluit bij wat de coureurs, de teams, de Formule 1 en natuurlijk de FIA van ons verwachten. Als bepaalde doelen gedurende het seizoen of op korte termijn veranderen, dan is dat lastig voor ons bij allerlei ontwikkelingen. Dat wordt versterkt doordat we bepaalde stappen en een bepaalde flow moeten respecteren, bijvoorbeeld de regel dat we compounds tijdens het seizoen niet mogen aanpassen. Daardoor hebben we duidelijke doelen voor de lange termijn nodig, om ervoor te zorgen dat we die ook echt kunnen halen."

Nieuwe banden voor volgend seizoen in de maak

Voor de seizoenen 2024 en 2025 leken die doelen in eerste instantie dus te gaan over banden die zonder bandenwarmers konden werken. Nadat het plan van tafel is geveegd, heeft Pirelli de ontwikkeling overhoop moeten halen en zijn er dit jaar geen veranderingen aan het F1-rubber waar te nemen. Volgend jaar zal dat zoals gezegd een compleet ander verhaal zijn, waardoor teams dan weer iets hebben om zich aan aan te passen. Bovendien zal deze verandering de post-season test in Abu Dhabi weer een stuk belangrijker maken dan afgelopen seizoen, toen er niets te testen viel.

"Het besluit om de bandenwarmers te houden, heeft onze doelen voor de komende jaren natuurlijk behoorlijk veranderd. Het betekent dat we ons nu meer gaan richten op het voorkomen van oververhitting van de band. We hebben besloten om dit seizoen dezelfde producten als vorig jaar te houden, maar voor 2025 ontwikkelen we een compleet nieuwe band met een nieuwe constructie", aldus Isola. Pirelli hoopt het racen beter te maken door oververhitting tegen te gaan, waardoor coureurs elkaar langer kunnen volgen en ze langer met elkaar kunnen vechten. "Doordat de teams steeds meer rondetijd vinden, willen we oververhitting tegengaan. Daarvoor moeten we waarschijnlijk ook volledig nieuwe compounds introduceren, maar dat is zoals gezegd niet mogelijk tijdens het seizoen. Daardoor is de enige oplossing die we nu hebben om voor volgend jaar te werken." Noemenswaardig is dat Pirelli volledig nieuwe banden introduceert voor slechts één seizoen, aangezien er in 2026 een compleet ander reglement volgt.

Huidige deal het laatste F1-contract van Pirelli?

Doordat Pirelli recent de zogenaamde tender tot en met 2027 heeft gewonnen, blijft het Italiaanse merk ook onder het nieuwe reglement nog de enige bandenleverancier van de Formule 1. In de paddock klinken geluiden dat de huidige deal best eens de laatste F1-deal van Pirelli kan zijn, maar dat spreekt Isola vooralsnog tegen. "Ik denk dat mensen dit vooral zeggen omdat we al sinds 2011 de enige leverancier zijn en als merk dus het langst actief zijn als enige bandenleverancier. Maar we zijn nog steeds blij om hier te zijn en gebruiken de Formule 1 zowel voor de branding van ons merk als voor de technologie. Elk jaar is er een nieuwe uitdaging, dus we zijn de Formule 1 absoluut niet zat. Ik begrijp dat wij het inmiddels al een lange tijd doen en ik begrijp ook dat andere bedrijven graag de sport in willen komen. Dat laatste onderstreept trouwens alleen maar dat de Formule 1 een succesvolle sport is. Het is goed om interesse van andere partijen te hebben, al betekent dat niet dat wij willen stoppen. We zullen het op een later moment evalueren."