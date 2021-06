Pirelli wil vanaf Britse Grand Prix met nieuwe achterband in F1 rijden

Naar aanleiding van de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan werd eerder al besloten om de startdruk van de banden te verhogen en het aantal controlemomenten op te krikken. Nu heeft Pirelli ook een nieuwe achterband ontwikkeld waarvan de constructie robuuster moet zijn dan van de achterband waarmee momenteel gereden wordt.

Vrijdag kwamen de kopstukken in de Formule 1 bij elkaar om te praten over deze nieuwe achterband en werd besloten deze volgende week te testen tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk, die volgende week op het circuit bij Spielberg plaatsvindt. Iedere coureur krijgt dan twee setjes nieuwe banden om te proberen. Als de proef een succes is, vervangt de nieuwe achterband de huidige achterband vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië, die na de twee races op de Red Bull Ring op het programma staat.

Volgens Pirelli zijn in de nieuwe achterband zaken verwerkt die eigenlijk ontwikkeld zijn voor de 18 inch wielen waarmee vanaf volgend jaar in de Formule 1 wordt gereden. De nieuwe constructie zou er volgens Pirelli voor moeten zorgen dat de banden nog meer kunnen verdragen “onder de extreme condities die de huidige auto’s kunnen genereren.”