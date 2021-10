Pirelli: Nieuw asfalt in Austin voor iedereen een vraagteken

De Formule 1 reist voor het eerst sinds twee seizoenen weer af naar Amerika. Door de coronapandemie kon de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2020 geen doorgang vinden. De lichten staan inmiddels weer op groen, waardoor de zinderende F1-titelstrijd in Austin voortgezet kan worden. Het Circuit of the Americas is in de tussentijd voorzien van een nieuwe laag asfalt, wat zorgt voor de nodige vraagtekens op bandengebied.

“Hoewel de teams behoorlijk wat ervaring hebben in Austin, treffen ze dit jaar een circuit dat aardig veranderd is ten opzichte van 2019 toen we er voor het laatst raceten”, waarschuwt Pirelli F1-topman Mario Isola. “Ongeveer veertig procent van het circuit is opnieuw geasfalteerd. Vanwege de Covid-19 beperkingen zijn we niet in de gelegenheid geweest om ons personeel erheen te sturen om het nieuwe asfalt te analyseren. De karakteristieken zijn dus voor iedereen een vraagteken. De effecten op de banden en prestaties van de wagens zullen we pas ervaren als we ter plaatse zijn.”

De bandenleverancier heeft gekozen voor de C2, C3 en C4, de middelste banden uit de range. In hoeverre de bandenkeuze een rol van betekenis gaat spelen tijdens het weekend, blijft even afwachten. Isola daarover: “Nu de strijd om het kampioenschap zo dicht bij elkaar zit, telt elk strategisch element. Dat hebben we vorige race in Turkije wel gezien.”

Lees ook: COTA voert noodreparaties uit voor komst Formule 1