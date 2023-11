De Formule 1 heeft dit jaar zes sprintraces afgewerkt, maar niet alle sprints waren even spectaculair te noemen. De Formule 1 gaat in gesprek met de teams over mogelijke veranderingen aan het format voor 2024, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff al doorschemeren. Er heerst met name kritiek op het feit dat de sprintrace in het huidige format te veel prijsgeeft over het verloop van de Grand Prix. Er liggen meerdere opties op tafel, waaronder een reversed grid, een losstaand sprintkampioenschap, geldprijzen en het omgooien van de sessies in zo'n weekend.

Er wordt uiteraard ook gekeken naar mogelijkheden op gebied van strategie, waardoor het vizier al snel gericht is op bandenleverancier Pirelli. Zij zien het niet als noodzakelijk om aan het format zelf te sleutelen en wijzen juist naar de F1. Zij zouden, zo stelt Pirelli's hoofdengineer Simone Berra, namelijk de juiste circuits moeten aanwijzen voor de sprintraces. "Ik denk niet dat we iets moeten veranderen aan de afstand van de sprint", zegt Berra. "Ik denk dat het beter is om te beslissen welke lay-outs veel kunnen bijdragen [aan het spektakel] omdat we beslissingen kunnen nemen om de sprint nog spectaculairder te maken."

Op het circuit van Interlagos vonden er genoeg gevechten plaats in de sprintrace, maar Berra wijst zelf vooral naar de sprint in Qatar. Daar ging Oscar Piastri er met de winst vandoor en coureurs op de zachte band vielen in de slotfase hard terug. "We hebben al goede sprintraces gehad", stelt de Italiaan. "Maar in Qatar had je een hoge [banden]slijtage en dat beïnvloedde de bandenkeuze. We hadden niet echt een sterke compound. We hadden de C2 en C3, maar beide hadden te maken met graining. Ik denk dat de lay-out van het circuit echt belangrijk is, dat de juiste circuits geselecteerd worden om een goed spektakel neer te zetten."

Volgens Berra is het bovendien te lastig om deze evenementen zo in te plannen dat het verschil tussen de zachte of mediumband zo marginaal is, dat het een interessante strategie kan opleveren. "Er is geen makkelijke balans, want als je een hoge bandenslijtage hebt, dan moeten de coureurs op hun banden letten. Maar als je weinig bandenslijtage hebt, dan kunnen ze pushen maar is er geen verschil in tempo omdat de bandenslijtage voor iedereen laag is. Het is dus altijd een combinatie van het circuit en de compounds. Sommige teams kunnen er meer uit halen dan andere teams." Als voorbeeld noemt Berra de sprintrace in Brazilië. "Mercedes, met name [Lewis] Hamilton, viel in de laatste ronden hard terug. Zelfs [Oscar] Piastri [viel hard terug] aan het einde van de race. Dat was dus erg belangrijk. Ze moesten daar op hun banden letten. Dat betekende dat sommigen het gevecht aangingen en andere coureurs die achteraan startten wat posities opklommen."