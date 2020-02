Pirelli: "Na 2020 kunnen F1-teams niet meer naar 13-inch banden"

De overstap naar 18-inch banden maakt deel uit van de wijzigingen die de F1 voor volgend jaar gepland heeft. Met de nieuwe reglementen gaan de auto's er drastisch anders uitzien en het is nog afwachten hoe de teams en diens coureurs reageren op de nieuwe banden. Dit jaar blijven de reglementen stabiel en hoewel het plan in eerste instantie was om nu over te stappen naar 18-inch, is dat op verzoek van de teams met een jaartje uitgesteld.

De Formule 2 zal komend seizoen al wel met de nieuwe banden gaan racen en dat geeft Pirelli alvast inzicht in de te bepalen route voor 2021. Aan het eind van 2019 begon de bandenleverancier met de eerste fase van die ontwikkeling. Op de vraag wat er zou gebeuren als de teams veel problemen met het rubber van 2021 zouden aankaarten, zoals vorig jaar gebeurde met de 2020-compound, vertelde Pirelli's motorsportbaas Mario Isola aan Motorsport.com: "Gelukkig hebben we al drie testsessies gehad in 2019. De aanvankelijke feedback over de 18-inch banden is vrij goed. Ik verwacht dus geen enkele verrassing dit jaar. Het is duidelijk dat de auto anders zal zijn [in 2021]. De auto is ontworpen om te rijden op 18-inch banden, dus in 2021 hebben we een nieuw product. Het is niet mogelijk om terug te gaan naar 13-inch banden."

Isola voegde eraan toe dat hij hoopt dat de nieuwe banden een soepele introductie in de F1 kennen wanneer de nieuwe reglementen ingaan. "Ik ben positief omdat we tijdens de eerste sessie in Paul Ricard met Renault [in september vorig jaar] 213 ronden in twee dagen hebben gereden. Je verwacht met een 'mule car', de eerste keer dat het team met een nieuwe auto rijdt, de eerste keer dat we de 18-inch variant uitproberen, nieuwe velgen en veel meer, dat er problemen zouden zijn en dat je meestal een halve tot hele dag moet stoppen. We hadden echter helemaal geen problemen. We voltooiden ons hele programma in die twee dagen, hebben meer dan duizend kilometer gereden. Dus het waren productieve dagen."

Volgens Isola is de kans groot dat de banden bijdragen aan betere races. "Als het nieuwe aero-pakket werkt zoals voorspeld, met veel minder invloed op downforce bij achtervolgingen, zal het de situatie erg veranderen. Dit is omdat de coureurs met de huidige generatie auto's tot vijftig procent van de downforce verliezen als ze vlak achter een ander rijden."

Motorsport Show - Pirelli klaar voor 18 inch velgen

Met medewerking van Alex Kalinauckas