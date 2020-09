Pirelli verwacht vooral tweestoppers, eenstopper is mogelijk

Pirelli heeft weliswaar de drie hardste compounds meegenomen naar Toscane, maar Red Bull-teambaas Christian Horner zei het al in z’n voorbeschouwing op de race: de teams hebben eigenlijk geen idee hoelang de banden het tijdens de race zullen houden. Mugello staat bekend als een snel circuit met vloeiende bochten en dus heeft het rubber veel energie te verwerken. Het oppervlak van het circuit zelf is dan weer vrij ruw en dus lijkt het er op dat de banden veel te verduren zullen krijgen.

Pirelli heeft zoals gebruikelijk een voorspelling gedaan van de beste tactiek en komt daarbij uit op een tweestopper waarbij gekozen kan worden voor twee verschillende volgordes. De ene aanpak is soft-medium-soft met met twee stints van 19 ronden op de zachte band en daar tussenin 21 ronden op de medium band. De andere volgorde is soft-medium-medium met de eerste stop na 16 ronden en de tweede stop na 37 van de in totaal 59 ronden. De Italiaanse bandenfabrikant sluit overigens een eenstopper niet helemaal uit. Dat zou dan een soft-medium kunnen zijn voor de coureurs in de top tien (die hun snelste tijden in Q2 allemaal op de zachte band reden en dus op die compound moeten starten) of een medium-hard voor de coureurs die een vrije keuze hebben.

Mario Isola, chef sport van Pirelli. “Alle coureurs in de top tien hebben er voor gekozen om de race zondag op de zachte band te starten en dat heeft natuurlijk effect op de strategie. Er voor zorgen dat die band in het begin van de race niet te veel slijt is cruciaal en zal bepalend zijn voor de keuze voor een een- of tweestopper.”

De coureurs hebben de volgende banden tot hun beschikking