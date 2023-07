Pirelli: “Makkelijk doelwit, maar zijn beperkt in mogelijkheden”

Pirelli introduceert dit weekend voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een nieuwe constructie voor de banden. Deze zou beter bestand moeten zijn tegen de almaar sneller wordende Formule 1-auto’s. Na de twee vrije trainingen op vrijdag waren de coureurs echter niet enthousiast over het nieuwe product. Meerdere rijders gaven aan dat ze meer aan het glijden waren, al kan dit ook worden toegeschreven aan de hogere bandenspanning die op Silverstone wordt gebruikt.

Pirelli F1-topman Mario Isola staat open voor de kritiek van de coureurs, maar weet ook dat zijn firma een gemakkelijk doelwit is. “Als je de enige leverancier bent, is het denk ik vrij normaal dat je kritiek krijgt”, aldus Isola. “Ik zeg altijd dat kritiek meer dan welkom is als deze constructief is en bedoeld om tot verbeteringen te komen. Ik snap dat coureurs soms niet tevreden zijn over de prestaties of het gedrag van de banden, maar soms zijn er ook vreemde situaties.”

Wat betreft dat laatste noemt Isola de introductie van de 18 inch wielen in 2022 als voorbeeld. “Ik herinner me dat alle rijders tevreden waren. Ze zeiden: ‘eindelijk hebben we geen last meer van oververhitting en kunnen we aanvallen’. We hadden veel races met veel actie op de baan”, vervolgt Isola. “Dit jaar is er echter weer kritiek vanwege oververhitting, terwijl de banden hetzelfde zijn als vorig seizoen. Dat snap ik niet. We doen ons best, maar het is soms eenvoudig om naar de banden te wijzen. Ik luister echter naar de coureurs, want zij zijn de helden van onze sport. Zij moeten tevreden zijn, maar het is niet altijd eenvoudig om hen tevreden te stellen.”

Pirelli kampt namelijk met beperkingen. “We kunnen ons natuurlijk verbeteren, maar hebben wel enkele beperkingen. We moeten nu een band ontwikkelen die zonder bandenwarmers kan werken. Daar richten we ons op”, doelt Isola op de banden voor 2024, al is dit plan nog niet goedgekeurd door de FIA, Formule 1 en teams. “Maar als we aan een band moeten werken die minder oververhit raakt, dan is dat weer een andere richting. Dat kunnen we doen en vinden we helemaal prima, maar we moeten het wel eens worden over één richting.”

“Met 25 testdagen per jaar kunnen we niet alles doen”, verklaart Isola. “Er zijn veel begrijpelijke beperkingen, aangezien we dit jaar 22 races rijden en volgend jaar 24. De kalender is behoorlijk gevuld. We kunnen de teams niet vragen om nog meer te doen dan wat ze nu al doen, want ik snap de inspanning die ze moeten leveren om ons een auto te geven om mee te testen. Desondanks is het nog steeds heel beperkt.”

Video: De nieuwe bandenconstructie van Pirelli op Silverstone