Pirelli maakt bandencompounds voor eerste F1-races 2024 bekend

De tien Formule 1-teams hebben net op het circuit van Abu Dhabi een bandentest afgewerkt en konden daar dezelfde banden gebruiken als de compounds die in 2024 beschikbaar zullen zijn. De Formule 1 heeft namelijk besloten om de banden - die zonder bandenwarmers gebruikt kunnen worden - voor nu in de ijskast te zetten. Daardoor staan opnieuw de C1, C2, C3, C4 en C5 op de lijst van beschikbare bandencompounds, waarbij C1 de hardste compound is en C5 de zachtste. De C0-band, de hardste compound die dit jaar op de lijst stond en wat in feite de oude C1 was, ontbreekt.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint opnieuw met de Grand Prix van Bahrein, al zal deze nu op zaterdag plaatsvinden vanwege de Ramadan. Daardoor is de race in Saudi-Arabië, een week later, ook op zaterdag en volgens de regels moet er minstens een week tussen de races zitten zodat de teams genoeg tijd hebben om hun garages en motorhomes op te bouwen. Voor de Grand Prix van Bahrein heeft Pirelli niks gewijzigd in de bandennominaties. Daar zullen net als dit jaar de drie hardste compounds gebruikt worden, de C1, C2 en C3. Een week later, op het Jeddah Corniche Circuit, kunnen de coureurs kiezen tussen de C2, C3 en C4.

Voor de Grand Prix van Australië, die op 24 maart plaatsvindt, heeft Pirelli wel een wijziging doorgevoerd. Op het stratencircuit van Albert Park beschikken de coureurs volgend jaar over de drie zachtste bandencompounds, waarbij de C3 dus de harde band vormt, de C4 de mediumband en C5 de zachte band. De bandenleverancier van de Formule 1 legt uit dat zij op basis van data van de Grand Prix van dit jaar mogelijkheden zien om de teams meer verschillende strategische opties te bieden door deze drie zachtste banden mee te nemen.

Pirelli blijft tot en met 2027 de bandenleverancier van de Formule 1. Het Italiaanse bedrijf heeft aangegeven dat zij zullen kijken naar de introductie van een nieuwe rubbersamenstelling voor 2025 na klachten van coureurs. Zij klaagden namelijk over bandenslijtage door de bandentemperatuur. Daardoor konden de coureurs naar eigen zeggen in sommige races geen moment pushen, omdat het tempo dan te hard zou inzakken. "We moeten een band ontwerpen met een ander niveau van slijtage, dat moet voor de toekomst een optie worden", liet Pirelli-motorsportbaas Mario Isola eerder optekenen.