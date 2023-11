Het is niet voor het eerst dat de Formule 1 met koude temperaturen te maken krijgt. In 2020 was het tijdens de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring ook maar 9 graden Celsius, terwijl het ook tijdens de wintertestdagen in Barcelona wel eens koud is geweest. “Maar Barcelona is een circuit waar je veel meer energie in de banden pompt”, reageert Pirelli F1-topman Mario Isola. “Van wat ik me nog herinner, was het asfalt daar ook agressief. Het was nog voordat het circuit opnieuw was geasfalteerd. In Las Vegas krijgen we denk ik een unieke situatie voorgeschoteld in vergelijking met onze historische gegevens.”

Het asfalt van het stratencircuit in Las Vegas is namelijk een stuk gladder dan destijds in Barcelona het geval was. Bovendien wordt de piste in de Amerikaanse gokstad gekenmerkt door lange rechte stukken, waar normaal gesproken veel temperatuur in de banden verloren gaat. Bijvoorbeeld in Baku, het circuit dat misschien nog wel het meest te vergelijken is met Las Vegas, daalt de bandentemperatuur op het lange rechte stuk in de laatste sector met meer dan 30 graden Celsius. Alleen kent de baan in de Azerbeidzjaanse hoofdstad ook gedeeltes waar er weer veel energie in de banden wordt gepompt, waarmee de temperatuur van het rubber dus weer oploopt. In Las Vegas is dat veel minder het geval, wat de kans op over- of onderstuur, graining en blokkerende wielen vergroot.

“Lukt het ons om temperatuur in de banden te houden? Het kan leiden tot graining”, vertelt Isola. Pirelli heeft simulaties uitgevoerd voor het evenement op en rond de beroemde Strip. “Daaruit is naar voren gekomen dat het een heel snel circuit is, maar ook dat de bochten niet heel zwaar zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Silverstone heb je hier geen snelle bochten, terwijl je daar juist veel energie in de banden pompt. Het asfalt is daarnaast niet helemaal hetzelfde als regulier asfalt voor straten, maar ook niet heel ruw. Dus het asfalt, de lay-out en koelere temperaturen betekenen dat we niet veel hitte voor de banden genereren, waardoor ze enorm afkoelen op het lange rechte stuk.”

Daarom is er gesproken over het verhogen van de temperatuur van de bandenwarmers. Pirelli, dat de zachtste compounds van het spectrum meeneemt naar Las Vegas en een hoge bandendruk zal voorschrijven, laat weten dat dit uiteindelijk niet nodig wordt geacht. Isola: “We hebben de drie zachtste compounds geselecteerd, simpelweg vanwege de koude temperaturen die worden verwacht. We hebben het ook gehad over de bandenwarmers, maar denken niet dat hiervoor een verandering nodig is. Een temperatuur van 70 graden Celsius is voldoende om met een goed gripniveau naar buiten te gaan.”

F1-update: Vooruitblik op de Grand Prix van Las Vegas