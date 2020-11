Pirelli geeft verklaring voor klapband Verstappen in Imola

Verstappen noteerde twee weken geleden zijn vierde DNF van het Formule 1-seizoen 2020 en alweer zijn derde uitvalbeurt op Italiaanse bodem. Waar de vorige nulscores nog aan motorisch malheur van Honda te wijten waren, werden de blikken na deze klapband op Pirelli gericht. "We hebben onderzoek gedaan naar het probleem met die band, in ieder geval met alle delen van de band die we nog konden verzamelen", zo legt Isola tijdens de persconferentie uit.

Beschadigingen aan loopvlak gevonden

"Vervolgens hebben wij enkele beschadigingen gevonden aan het loopvlak en ook aan de zijkant van zijn rechterachterband. Die beschadigingen waren zowel aan de buitenkant als ook aan de binnenkant van de band te zien", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Wij denken dat het uiteindelijke probleem is veroorzaakt door een eerste beschadiging op het midden van het loopvlak."

Alhoewel Isola het niet met zo veel woorden zegt, is zo'n beschadiging hoogstwaarschijnlijk het gevolg van contact met brokstukken, zoals alle betrokkenen na bestudering van de eerste beelden ook al dachten. "Dit heeft vervolgens ook beschadigingen veroorzaakt aan de hiel van onze band en aan het karkas. Op een gegeven moment kon het karkas de druk niet meer aan. Dat heeft weer geleid tot de klapband zoals we die uiteindelijk allemaal hebben gezien."

Onderzoek met prioriteit

Isola zegt dat Pirelli het onderzoek naar de DNF van Verstappen prioriteit heeft gegeven, al was het maar omdat de F1-bandenleverancier wilde weten of het voorval (door brokstukken) op zichzelf stond of juist een grote probleem blootlegde. Dat laatste lijkt met deze bevindingen niet het geval. "We delen onze analyse natuurlijk ook met de FIA en met het team van Red Bull. Dit is in ieder geval de conclusie, met het bijbehorende bewijs, die we na afronding van het onderzoek kunnen trekken. Het blijft natuurlijk lastig om een band te analyseren die volledig aan flarden is, maar goed: we hebben meteen zoveel mogelijk onderdelen vanuit Imola naar ons laboratorium in Milaan gestuurd en hebben dit onderzoek daar ook prioriteit gegeven."