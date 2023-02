De kopstukken van de Formule 1 kwamen dinsdag bijeen op het hoofdkantoor van de Formule 1 in Londen om op diverse thema’s knopen door te hakken. Daarbij hoorde ook de toevoeging van een nieuwe bandenspecificatie, ingebracht door Pirelli. De nieuwe band is geïntroduceerd nadat verschillende teams de afgelopen weken en maanden uitgebreid getest hebben tijdens speciale regensessies. Aanvankelijk was het bedoeld voor 2024, als de bandenwarmers voor zowel slicks als regenbanden verboden wordt. Klachten van diverse rijders hebben er echter toe geleid dat het proces versneld is.

In een verklaring schrijft de FIA: “Pirelli heeft met steun van de teams succesvol getest waardoor nu een regenband geïntroduceerd kan worden die veel beter is dan de vorige specificatie, dit type band hoeft niet opgewarmd te worden met bandenwarmers.” Regen en vooral het zicht in zo’n situatie werd de afgelopen jaren een hoofdpijndossier voor de Formule 1. Het resulteerde in controversiële momenten en beslissingen, zoals tijdens de Belgische Grand Prix van 2021 maar ook tijdens de meest recente Grand Prix van Japan.

Ook een voorstel om wijzigingen aan te brengen aan het regenpakket zijn aangenomen door de F1 Commission. Zo wordt er vanaf komende zomer getest met wielkappen die het opwerpen van spray voorkomen. De FIA heeft op dat vlak zelf al CFD-research gedaan. De teams hebben nu toestemming gekregen om dit in de windtunnel te testen en CFD-werk te verrichten om de impact van de wielkappen te testen. Dit zijn werkzaamheden die buiten het budgetplafond vallen, de FIA is bezig hier een technisch directief voor op te stellen.

Nikolas Tombazis, voorman van de formulewagens-commissie bij de FIA, gaf vorig jaar al uitleg over het project. “We denken dat het maar een paar keer per jaar gebruikt zal worden”, aldus Tombazis. “Het is niet zo dat je met elke drup regen deze dingen moet plaatsen. We hebben veel CFD-simulaties gedaan, we willen zorgen dat het aerodynamische effect relatief klein blijft. Er is effect, maar het is niet veel. Ook simuleren we regendruppels en welk effect dat heeft op spray. Het is lastig om te simuleren hoeveel water uit de diffuser komt en wat van de banden komt. Als we dat eenmaal oplossen, kunnen we prototypes maken en dat op de wagens testen.”