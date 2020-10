Pirelli levert teams meer harde, minder zachte banden in Portugal

Komend weekend is de Formule 1 voor het eerst in 24 jaar te gast in Portugal. Niet langer wordt er op Estoril geracet, maar ditmaal is Portimao de gastheer van de Portugese GP. Voor de Formule 1 is dat een vrijwel geheel nieuw circuit, ondanks dat een aantal teams er in het verleden al eens testte. Niet alleen de teams staan voor een nieuwe uitdaging, dat geldt ook voor bandenleverancier Pirelli. Toch begint het Italiaanse bedrijf niet helemaal zonder kennis aan het Grand Prix-weekend, zo vertelde Isola.

“Voor het eerst krijgen we een double-header met twee circuits die nieuw zijn voor de F1 in het hybride tijdperk: te beginnen met Portimao, dat haar Grand Prix-debuut maakt”, zei de Italiaan. “Hoewel de F1 er niet eerder geracet heeft, hebben wij wat ervaring met dit circuit door de GT’s en World Superbikes, wat ons een goed idee geeft wat we kunnen verwachten. Het is een absoluut spectaculair circuit en we denken dat de coureurs het geweldig vinden om er te racen.”

Voor de vierde keer dit jaar neemt Pirelli de drie hardste bandencompounds mee naar een Grand Prix. Daarnaast is ook gekozen om de allocatie van de banden iets aan te passen: iedere rijder krijgt een setje zachte banden minder dan gebruikelijk, maar in plaats daarvan wel een setje harde banden extra. Dat zijn volgens Isola logische keuzes. “Portimao is veeleisend voor de banden en dit kan geaccentueerd worden door warm weer, en daarom hebben we de drie hardste compounds meegenomen”, zei hij. “We hebben ook de standaard allocatie aangepast voor dit weekend, waarbij de coureurs een extra setje hards en een setje softs minder krijgen.”

Ten slotte moeten de coureurs tijdens het eerste half uur van de tweede vrije training verplicht rijden met de prototypen van de banden voor 2021. Pirelli levert aan ieder team drie setjes van deze prototypen, die hiervoor verdeeld gaan worden onder beide coureurs. Isola benadrukt dat zowel de coureurs als de teams niet weten welke banden ze precies tot hun beschikking krijgen. “Zoals gebruikelijk is dit een ‘blinde’ test, dus de rijders weten niet precies wat ze uitproberen.”