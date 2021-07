Pirelli: "Geen reden om nieuwe achterband niet te introduceren"

Pirelli heeft in de voorbije weken een bijzondere draai gemaakt. Zo liet het Italiaanse merk eerst weten dat er met het eigen product niets mis was. De klapbanden zouden louter zijn veroorzaakt door 'hoe teams met de banden zijn omgegaan'. Tijdens het eerste raceweekend in Oostenrijk kwam Pirelli echter met een mededeling over een nieuwe bandenconstructie. Deze zou robuuster zijn en dus meer zekerheid bieden. Pirelli wil er vanaf de Britse GP mee racen, in Oostenrijk krijgen teams alvast de kans om deze noviteit te testen.

Geen klachten van coureurs

Iedere coureur heeft twee setjes van de aangepaste en ongemarkeerde C4-band gekregen. Deze moeten op vrijdag of zaterdagochtend gebruikt moet worden. De meeste formaties besloten de prototypes vrijdag al van stal te halen en toonden zich overwegend tevreden. "We hebben de nieuwe, prototype-band van Pirelli vandaag getest en die zag er op zich prima uit", aldus Max Verstappen. De Nederlander liet donderdag nog aan de Nederlandse pers weten dat 'heel duidelijk is wat er aan de hand is geweest' nu Pirelli het product verandert. Hij voegde net als Lewis Hamilton toe geen grote veranderingen te verwachten van de nieuwe band. Juist dat laatste blijkt deze vrijdag te kloppen.

De mening van Verstappen wordt gedeeld door andere coureurs. "Die banden zijn voor mijn gevoel niet echt anders. Het team zal de boel nog wel analyseren en goed in de data kijken, maar ik voelde als coureur heel weinig verschil. In dat opzicht is het prima", laat Lando Norris bijvoorbeeld optekenen. Pierre Gasly is een vergelijkbare mening toegedaan: "Wij hebben die banden tijdens de eerste training geprobeerd en merkten ook weinig onderscheid. Het goede nieuws is dat het zeker geen verschil van dag en nacht is, dat is positief. Nu hebben we nog twee weken om dit product helemaal onder de knie te krijgen voor het volgende raceweekend."

Pirelli komt zaterdag met de bevestiging

Met die laatste opmerking loopt Gasly op de feiten vooruit. Doordat coureurs zaterdagochtend ook nog kunnen testen, heeft Pirelli formeel nog geen knoop doorgehakt. Toch is de kans levensgroot dat de AlphaTauri-coureur uiteindelijk gelijk krijgt, zo erkent ook Isola. "Ik heb geen weerstand gemerkt en zelfs geen negatieve opmerking gehoord. Eigenlijk is er geen enkele reden om deze band niet te introduceren in Silverstone", laat de F1-chef van Pirelli aan onder meer Motorsport.com weten. "Nu zullen we even de tijd nemen om alles te analyseren en om feedback te verzamelen van teams die er morgenvroeg mee rijden. Maar nogmaals: ik zie geen enkele reden om deze band niet te gebruiken. Zaterdag volgt in ieder geval de beslissing."

Video: De draai van Pirelli, de reactie van Verstappen en de mediadag in Oostenrijk besproken