Teams testen in Bahrein met 2021-band van Pirelli

De Italiaanse bandenfabrikant moest dit jaar alle zeilen bijzetten om voor 2021 een fatsoenlijke band te produceren. Eigenlijk was het de bedoeling om volgend jaar al over te stappen op de 18-inch velgen en het daarbij behorende rubber. Maar door de coronacrisis werd die introductie uitgesteld naar 2022 en besloten om een jaar langer door te rijden op de huidige banden, dezelfde als die ook al in 2019 werden gebruikt.

Het probleem met die banden is echter dat de auto’s dit seizoen zoveel meer downforce genereren dat het rubber er flink onder te lijden heeft. Vooral op Silverstone leverde dat gevaarlijke situaties op. Om te voorkomen dat 2021 helemaal een drama wordt, heeft de FIA besloten dat de auto's niet nog meer downforce mogen genereren. En Pirelli heeft besloten om de banden van dit en vorig jaar toch maar een upgrade te geven.

Dat leidde tot een test van verschillende prototypes tijdens de Grand Prix van Portugal, waaruit één ‘winnende’ band is gekozen. Die wordt komend weekend nogmaals getest, maar dit keer door alle teams. Elke coureur krijgt in Bahrein twee sets van de middelste compound (C3) van de 2021-spec band. In december volgt in Abu Dhabi een vergelijkbare test, maar dan met de C4-compound.

Grand Prix van Sakhir

De Formule 1 rijdt de komende twee weken twee keer in Bahrein. Vooral die tweede race op een alternatieve lay-out van het Bahrain International Circuit wordt bijzonder voor Pirelli, zegt motorsport-chef Mario Isola die vanwege corona in quarantaine zit. “De Sakhir Grand Prix zal een interessante uitdaging worden, want hoewel ongeveer de helft van het parcours onderdeel is van het standaard circuit, is het er totaal anders dan op welk circuit ook. We hebben wat simulatiegegevens, maar we zullen moeten wachten op echte data uit de vrije training om het exacte effect op slijtage, degradatie en dus strategie te begrijpen.

Pirelli neemt dit weekend een categorie zachtere banden mee naar Bahrein dan vorig jaar en dat biedt volgens Isola “meer mogelijkheden op het gebied van strategie.”