Pirelli: "Formule 1-banden van 2019 kunnen nog twee jaar mee"

Het is nog niet eerder gebeurd dat er drie seizoenen lang met dezelfde bandenspecificatie gereden is. De afgelopen jaren voerde Pirelli steevast veranderingen door, mede om gehoor te geven aan klachten en suggesties van de Formule 1-teams en -rijders. Bovendien worden banden vaak aangepast op basis van het geschatte downforceniveau van de nieuwe wagens. Voor het Formule 1-seizoen 2020, dat volgende maand eindelijk moet beginnen in Oostenrijk, werd echter besloten om bij de banden van 2019 te blijven, omdat het voorgestelde nieuwe rubber van Pirelli unaniem werd afgekeurd door de coureurs.

Het volledig nieuwe technische reglement voor 2021 is wegens de coronacrisis met een jaar uitgesteld naar 2022, zodat het nog een jaar langer wachten is op nieuwe wagens met 18 inch wielen. Daardoor wordt het rubber van 2019 wellicht ook nog in 2021 gebruikt.

Pirelli-chef Isola denkt dat de banden van het merk prima tot eind 2021 dienst kunnen doen, zelfs met de extra downforce die de F1-teams tegen die tijd wellicht hebben gevonden. De FIA heeft namelijk een kleine aanpassing doorgevoerd voor 2021 die downforce moet wegnemen van de vloer van de wagens. "We zouden 2021 moeten starten met een hoeveelheid downforce die in de lijn ligt van eind 2019 en begin 2020", vertelt Isola aan Motorsport.com. "We gaan dus een jaar terug. Het plan is om de hoeveelheid downforce een beetje te verminderen zodat we twee jaar verder kunnen met de banden van 2019, zonder dat we de bandendruk te veel moeten verhogen. Want dat brengt oververhitting en slijtage met zich mee en we weten dat de rijders daar niet blij mee zijn. We hebben daarom met de FIA en de teams naar een oplossing gezocht. Dit is de beste optie."

Door het coronavirus kan Pirelli bovendien niet testen, en dus focust het Italiaanse bedrijf zich liever op de ontwikkeling van de 18 inch banden die in 2022 hun intrede doen. Als zou blijken dat het toch nodig is om nieuwe prototypes te testen, dan is er de mogelijkheid om dat tijdens de tweede vrije training van elke Grand Prix-weekend te doen. De FIA heeft de teams verplicht om daaraan mee te werken. "Het idee is om indien nodig het laatste half uur van VT2 toe te wijden aan bandentests. We hoeven niet iedereen dezelfde prototypes te geven, dus we hebben de vrijheid om die tests relevant te maken. Voor volgend jaar plannen we 25 ontwikkelingsdagen voor de 18 inch banden."