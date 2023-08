Pirelli moet F1-testwerk omgooien: Red Bull en Alpine proberen nieuwe constructie

Pirelli heeft het testplan voor de rest van het Formule 1-seizoen 2023 aangepast, nu duidelijk is dat de koningsklasse in 2024 gewoon met bandenwarmers blijft werken. De Italiaanse bandenfabrikant spendeerde de maand juli met name aan tests met rubber dat geen bandenwarmers meer nodig heeft en hoopte op goedkeuring, maar die kwam niet. In Spa stemde de F1 Commission er mee in om tenminste nog een volledig seizoen met bandenwarmers door te gaan. Dit betekent dat Pirelli zeer snel de focus weer moest verleggen. Het feit dat F1 met bandenwarmers doorgaat, betekent dat de Italianen niet veel tijd hebben om de 2024-banden te ontwikkelen.

Na de Italiaanse Grand Prix gaan Alpine en Red Bull Racing in ieder geval prototypen testen. Tijdens de raceweekenden in Japan en Mexico gaan alle formaties dit op vrijdag doen. De focus ligt vooral op de constructie, die medio september moet worden goedgekeurd door de FIA. Op Suzuka en in Mexico-Stad proberen de teams verschillende rubbersamenstellingen uit. De compounds moeten voor 1 december groen licht krijgen, net na de test in Abu Dhabi na de laatste race aldaar. "We weten dat de auto's voortdurend ontwikkeld worden", zegt Simone Berra, chief engineer bij Pirelli tegen Motorsport.com. "Het is belangrijk om de betrouwbaarheid en vermoeidheid van de band te blijven verbeteren, dit vanwege de druk. We willen alle compounds beter maken en dan met name de banden die het minder goed doen dan verwacht."

Pirelli moet een constructie ontwikkelen die de verwachte belasting van 2024 aankan, dit op basis van wat teams voorspellen. "Eind juni hebben de formaties de simulaties aan ons gegeven", gaat Berra verder. "We hadden maar een paar maanden om alle data te verwerken en te begrijpen wat er voor volgend jaar nodig is. Er zijn wat stijgingen gezien. We blijven nieuwe materialen en structuren toevoegen. We werken er hard aan. Uiteraard is er een grens en moet je van filosofie veranderen, maar op dit moment krijgen we goede resultaten van de huidige structuur en nieuwe oplossingen. We werken bijvoorbeeld aan de wangen. We werken nauw samen met de ontwikkelingsafdeling om de structuur zo goed mogelijk te maken."