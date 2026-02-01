Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Shakedown Barcelona

Pirelli na F1-test Barcelona: dankzij regen goed inzicht in nieuwe banden

Tijdens de geheime F1-shakedown in Barcelona stonden niet alleen de 2026-auto’s centraal. Ook de nieuwe, kleinere Pirelli-banden maakten hun eerste meters – en die stemmen voorzichtig positief.

Mike Mulder Giacomo Rauli
Gepubliceerd:

Oliver Bearman, Haas VF-26

Foto door: Haas F1 Team

Tijdens de besloten shakedown die de Formule 1 deze week afwerkte op het Circuit de Barcelona-Catalunya ging de aandacht logischerwijs vooral uit naar de nieuwe 2026-auto’s. Toch maakt ook een ander cruciaal onderdeel deel uit van de technische revolutie in de Formule 1: de banden.

Lees ook:

Pirelli heeft voor het nieuwe reglement smallere en iets kleinere banden ontwikkeld. Geen radicale breuk met het verleden, maar wel een wijziging met grote impact, bovenop alle technische en aerodynamische veranderingen aan de auto’s zelf.

Tot voor kort had Pirelli de nieuwe banden uitsluitend kunnen testen op zogenoemde mule cars: aangepaste testauto’s die het gewicht, de aerodynamica en de mechanische belasting van de nieuwe generatie moesten simuleren. Maar zoals vaker blijkt, is een prototype iets heel anders dan een volledig volgens het nieuwe reglement ontworpen Formule 1-auto, dat sinds 1 januari van dit jaar van kracht is.

De F1-banden zijn de komende jaren iets kleiner en smaller.

De F1-banden zijn de komende jaren iets kleiner en smaller.

Foto door: Mercedes AMG

Tijdens de shakedown in Barcelona werden de banden voor het eerst gemonteerd op echte 2026-auto’s. Mario Isola, directeur van Pirelli Motorsport, sprak na afloop van bemoedigende eerste signalen. De nieuwe banden hebben volgens hem de verwachtingen waargemaakt. Isola gaf aan dat de bevindingen uit eerdere tests worden bevestigd.

Waar vorig jaar nog met oude auto’s werd getest, leveren de nieuwe bolides nu vergelijkbare feedback op het gebied van balans, prestaties en karakteristieken. Dat is volgens Pirelli precies wat de Formule 1 heeft gevraagd: banden die qua gedrag in de buurt blijven van die van 2025. De definitieve bevestiging moet volgen tijdens de wintertests in Bahrein, maar de eerste indruk is positief.

Pirelli verwelkomt regen

Voor de teams lag de focus in deze fase vooral op de nieuwe krachtbronnen en de algemene balans van de auto’s, niet zozeer op het bandengedrag. Toch kon Pirelli dankzij de vele ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya waardevolle data verzamelen, zowel op droog als nat asfalt. Tijdens de testdagen werden de drie hardste compounds ingezet: C1, C2 en C3. Met name de C1 vergde aandacht bij het op temperatuur brengen, terwijl de C3 – de zachtste band van het trio – goed functioneerde onder de omstandigheden in Barcelona.

De regen gaf Pirelli de mogelijkheid om ook de natweerbanden aan het werk te zien.

De regen gaf Pirelli de mogelijkheid om ook de natweerbanden aan het werk te zien.

Foto door: Ferrari

Op die C3 was wel sprake van lichte graining op de linker voorband, iets wat op dit circuit bij lage temperaturen als normaal wordt beschouwd, gezien de hoge belasting op dat wiel. Ook de regen bood Pirelli een zeldzame kans om de intermediates en full wets uitgebreid te evalueren. Dergelijke tests zijn schaars, waardoor de data van deze shakedown extra waardevol zijn. Volgens Isola liggen de verschillen tussen de twee regenbanden voorlopig in lijn met de verwachtingen, al is het beeld nog niet volledig.

Alles bij elkaar ziet Pirelli de eerste puzzelstukjes op hun plek vallen. De nieuwe banden lijken goed aan te sluiten bij de eisen van het 2026-reglement, al zal pas tijdens de officiële wintertest in Bahrein duidelijk worden of dat beeld overeind blijft onder representatievere omstandigheden.

