Pirelli hoopt dat F1-teams verantwoord omgaan met lange stints

Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz hadden vorig weekend problemen met de linker voorband. Zij reden een lange stint op de C1-band en die ging in de slotfase van de race lek. Voor dit weekend heeft Pirelli de voorwaarden aangepast, de Italiaanse bandenboer heeft de minimale bandendruk opgevoerd. Voor de tweede race op Silverstone koos het team bovendien voor zachtere compounds waardoor teams automatisch voor een tweestopper moeten gaan. Pirelli is wat dat betreft afhankelijk van de teams.

“Ik wil niet weer problemen zien, wat dat betreft ben ik bezorgd”, verklaarde Isola in gesprek met onder andere Motorsport.com. “Dat is een prioriteit. Daar moeten we op blijven letten. Wij kunnen alleen maar zoveel mogelijk informatie geven aan de teams zodat ze veilig met ons product om kunnen gaan. Als ze risico’s nemen, doen ze dat maar. Wij kunnen niemand tegenhouden. Ik hoop dat ze hun verantwoordelijkheid pakken, we weten wat er afgelopen zondag gebeurde en hopen dat dit niet opnieuw gaat gebeuren.”

Pirelli heeft de teams geen limiet opgelegd wat betreft het aantal ronden per band. “We hebben besloten om geen limiet qua afstand op te leggen. Ik vertrouw de teams, ze zijn professioneel en weten wat ze kunnen doen. Ze gaan geen risico’s nemen, maar als ze over de limiet gaan riskeren ze wel dat de banden weer kapot zullen gaan. Men moet het huidige pakket optimaliseren, zonder dat ze over de limiet gaan. Hoe wij dat doen? Door ze een update te geven en begrijpelijk te maken wat ze kunnen doen met een band. Ik hoop dat ze geen risico’s nemen.”

Met medewerking van Adam Cooper