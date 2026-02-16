Pirelli geeft F1-teams meer opties voor tweede testweek Bahrein

In de eerste testweek moesten de Formule 1-teams het nog stellen met de C1-, C2- en C3-banden van Pirelli. De Italiaanse bandenfabrikant had de drie hardste banden meegenomen, waarbij het wel de teams vrijstond om zelf een selectie te maken van maximaal 28 sets van de slickbanden.

Voor de tweede testweek gooit Pirelli het over een iets andere boeg. Dit keer mochten de teams namelijk kiezen uit het volledige spectrum aan slickbanden, van de hardste C1 tot de zachtste C5. De teams mochten nu echter slechts 24 slickbanden selecteren, al staat daartegenover dat de teams overgebleven banden van de eerste testweek - die niet meer dan negen ronden zijn gebruikt - mogen meenemen voor deze tweede testweek, van 18 tot en met 20 februari.

Pirelli zag bij de bandenkeuzes wel een duidelijke voorkeur voor de C2 en C3: tien van de elf teams hebben deze compounds geselecteerd. Alleen Aston Martin heeft besloten om de tweede hardste compounds, de C1 en C2, links te laten liggen. Het is een opvallende keuze, aangezien het Bahrain International Circuit door het ruwe asfalt en de hoge bandentemperaturen een hoge bandenslijtage kent. Bovendien worden voor het Grand Prix-weekend normaliter de C1, C2 en C3 meegenomen.

Williams heeft net als drie andere teams gekozen voor een set van de C5-band. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mercedes heeft juist vastgehouden aan die bandenselectie van vorige week en houdt het dus bij de C1, C2 en C3. Alle overige tien teams hebben besloten om de C4-band mee te nemen, waarbij Williams kiest voor zes stuks terwijl Red Bull Racing het net als Audi en Aston Martin beperkt houdt tot twee sets. Red Bull heeft bovendien de C1-band achterwege gelaten en de selectie beperkt tot de C2, C3 en C4.

Slechts vier teams hebben ervoor gekozen om de zachtste band, de C5, mee te nemen: Alpine, Aston Martin, Cadillac en Williams. Deze teams kunnen dus in feite voor een zogenaamde 'glory run' gaan door de snelste tijd van de testweek te klokken, al zal men dan ook goed beseffen dat die rondetijden niet geheel representatief zijn omdat de C5-band normaliter niet meegaat naar het Grand Prix-weekend later dit jaar.

Zo zijn de bandencompounds te herkennen

Om de verschillende bandencompounds van elkaar te kunnen onderscheiden, heeft Pirelli de markeringen voor de banden verduidelijkt. De C1 en C2 vallen onder de noemer 'harde band' en zijn te herkennen aan de witte markeringen. Daarbij geldt dat de C1 het patroon van de finishvlag op de banden heeft en dus duidelijker wit zullen zijn wanneer de auto's op volle snelheid rijden dan de C2, waar dat patroon ontbreekt.

Hetzelfde geldt ook voor de twee mediumbanden, de C3 en C4: de C3 heeft dit patroon wel, de C4 niet. De C5 is de enige zachte band en is te herkennen aan de rode markeringen - voor de volledigheid wel met het patroon.

De testdagen beginnen om 08.00 uur Nederlandse tijd en duren tot 17.00 uur, wat zich vertaalt in een lokale starttijd van 10.00 uur en eindtijd van 19.00 uur.

Overzicht: de bandenkeuzes van F1-teams voor tweede testweek Bahrein